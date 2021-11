"Never more", le opere di 42 artisti per fermare la violenza contro le donne

Orario non disponibile

Da sabato 13 a sabato 27 novembre il Centro Culturale Venturini di Massa Lombarda ospita la mostra “Never More”, in occasione delle iniziative per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. L’esposizione comprende opere di 42 artisti italiani e stranieri, accomunati dalla volontà di esprimere il dissenso al fenomeno della violenza di genere.

L'esposizione è alla sua seconda edizione dopo quella di Castel San Pietro Terme nel 2019 presso lo Studio d'Arte FC di Anna Boschi. Rispetto alla prima edizione, si arricchisce dei lavori di 18 artisti locali, che si vanno ad aggiungere ai 24 già presenti. Sia per stile che per appartenenza a correnti artistiche, gli artisti sono molto diversi tra loro ma tutti intendono comunicare il loro punto di vista sul tema della violenza sulle donne e mostrare il proprio impegno attraverso le opere artistiche.

Inoltre, il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, alle ore 20 verrà inaugurata la nuova panchina rossa realizzata dall'artista bolognese Benedetta Jandolo e collocata nel giardino antistante il Centro Culturale, dove si terrà anche un reading poetico di Rossella Renzi. Seguirà la consueta camminata in rosso.

La mostra è visitabile negli orari di apertura de Centro Culturale Venturini, il lunedì 15 – 18.30, dal martedì al venerdì 9.30 -12.30 e 15 – 18.30, il sabato 9.30 -12.30

Per informazioni contattare il Centro Culturale Venturini (tel. 0545/985812 – biblioteca@comune.massalombarda.ra.it).