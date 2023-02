Una giornata dedicata al palio di Faenza e alle curiosità: ecco Niballo Open House

Chi assistendo al Palio di Faenza si sia interrogato su un particolare costume, o sia desideroso di apprendere nuovi dettagli sulla nota e storica giostra faentina, probabilmente troverà risposte convincenti domenica 5 febbraio a 'Niballo Open House’. Questo è il titolo della mostra temporanea e gratuita organizzata dal comitato dei giovani rionali nelle sale di Palazzo Laderchi, all’inizio di corso Garibaldi, sede del Gruppo Municipale del Niballo-Palio di Faenza.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con i cinque rioni faentini e con il supporto del gruppo municipale, ha come obiettivo la maggiore diffusione e la conoscenza approfondita della ‘magia’ del Niballo. Nel corso dell’intera giornata sarà possibile scoprire alcuni particolari sui protagonisti del Palio di Faenza, e vari addetti ai lavori saranno a disposizione per rispondere ai quesiti e per descrivere con dovizia di particolari gli abiti, gli oggetti, ma anche regolamenti e protocolli del caratteristico evento faentino.

Un’occasione, per rionali e appassionati di Palio, di incontrarsi in un evento a loro dedicato, ma anche un’opportunità dedicata a chi conosce meno il Palio di Faenza per scoprire qualcosa di nuovo ed eventualmente di prendere contatti con il mondo rionale. Niballo Open House si svolgerà in un’unica data ma ininterrottamente dalle 10 alle 18. La mostra, dedicata alle principali figure del Palio del Niballo, già da tempo allestita, è stata visitata in anteprima da alcune classi delle scuole elementari della città.