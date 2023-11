Nicola Arcangeli presenta il romanzo "Argento vivo"

Sabato 2 dicembre, alle 17.30, Nicola Arcangeli presente alla libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna, il suo nuovo libro "Argento vivo" (Clown Bianco edizioni).

Il libro: "Sono trascorsi tre anni dalla vicenda dei “Bambini perduti“ e Simon Groff ha ripreso appieno il controllo della propria vita. Il nuovo incarico alla Squadra Mobile lo porta a indagare su un apparente caso di suicidio che nasconde ben altre verità. In un contesto sociale di violenza e crimine senza precedenti, Simon dovrà anche scontrarsi con la voglia di proteggere la figlia Laura da ogni possibile pericolo e la necessità di vederla crescere e staccarsi da lui. A ogni passo in avanti nell’indagine, un quadro inquietante inizia a prendere forma legando la sua vicenda personale a un’autentica ondata di delitti che lo porteranno in giro per l’Europa fino alle radici del male".

Nicola Arcangeli è nato e vive a Bologna. Nel 2012 ha pubblicato il suo primo romanzo, scritto in collaborazione con Emanuela Tumiatti, Lo specchio delle sue brame (Giraldi Editore). Nel 2014 è uscito il suo secondo romanzo, Dove oggi è già domani, seguito nel 2016 dal sequel Solo il vento lo ascoltava, editi entrambi da Giraldi Editore, a cui si aggiungono partecipazioni a varie antologie. Con Clown Bianco, ha pubblicato i romanzi Rimini Graffiti (Il valzer dei cani) e La casa dei bambini perduti.