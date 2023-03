Nicola Valentini introduce all'ascolto del concerto di Krylov e Lifits

In attesa di assistere al concerto del violinista Sergej Krylov, che mercoledì 29 marzo si esibirà al Teatro Alighieri insieme al pianista Michail Lifits, ospite di “Ravenna Musica” dell’Associazione Mariani, sabato 25 marzo alle ore 10.30 presso la Sala Multimediale degli Antichi Chiostri Francescani (Ravenna via Dante 4) il maestro ravennate Nicola Valentini terrà un incontro con il pubblico per introdurre all'ascolto del programma del concerto (ingresso libero). Direttore e fondatore dell’ensemble con strumenti antichi “Dolce Concento”, volto all’esecuzione del repertorio barocco, classico e romantico, direttore associato dell’orchestra regionale del Friuli Venezia Giulia nota come “Mitteleuropa Orchestra”, Nicola Valentini è uno dei più brillanti e talentuosi direttori d’orchestra italiani.



Quanto ai protagonisti, Sergej Krylov grazie alla sua effervescente musicalità, il virtuosismo strabiliante, l’intenso lirismo e la bellezza del suono è riconosciuto come uno dei migliori violinisti del panorama internazionale. Dotato di "Un'esaltante affinità per i colori!", secondo l'entusiastica recensione della Frankfurter Allgemeine Zeitung, il giovane pianista Michail Lifits, vincitore del 57° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, sta rapidamente conquistando l'attenzione internazionale con la sua accattivante musicalità. Il loro programma prevede tre composizioni per violino e pianoforte: la Sonata n. 1 in sol maggiore op. 78 di Brahms, la Sonata in sol maggiore di Ravel e infine la celeberrima Sonata Kreutzer di Beethoven.