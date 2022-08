Nikki porta in concerto la "Superluna di Drone Kong"

Mercoledì 10 agosto, ore 21.30, al bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna si festeggia la notte di San Lorenzo con la "Superluna di Drone Kong". La Superluna di Drone Kong è un’idea di Fabrizio “Nikki” Lavoro, musicista e voce storica di Radio DeeJay. Rock’n’roll fatto in casa nell’era del riscaldamento globale, canzoni pensate in giro tra le vie trafficate della città, durante viaggi in treno e in spiagge isolate sulla costa occidentale.

Musicista e personaggio radiofonico, Fabrizio Lavoro, in arte Nikki, è nato a Foggia nel 1971 ed è cresciuto principalmente a Torino e Milano. Da adolescente ha suonato in vari gruppi hard rock/metal, poi ha ottenuto un'audizione per il programma televisivo "Deejay Television", dove ha iniziato a condurre e a suonare riff di chitarra all'età di 18 anni. Nel '94 pubblica l'album "Rock Normale", che comprende la ballata "L'ultimo bicchiere", scritta dagli 883. La canzone ottiene un grande successo in Italia, vincendo il "Disco per l'estate" nel '94.

Nel '97 è in tournée con Jovanotti, aprendo gli spettacoli con un set acustico e facendo il dj. Dopo una pausa all'estero, torna in radio con il programma “Tropical Pizza”, che ancora oggi è noto a livello nazionale per il suo eclettico mix di musica e talk, dando vita a una lunga serie di interviste e jam live sia in onda che sul palco. Appassionato di viaggi, a metà degli anni '00 ha condotto il suo programma radiofonico da New York e successivamente ha condotto il programma televisivo di viaggi Shuffolato. Nel 2017 ha fondato Tropical Pizza Soundsystem, con una band dal vivo e il turnista Dj Aladyn. Nel 2019 ha pubblicato un nuovo album con il nome di La Superluna di Drone Kong, interamente registrato e mixato da solo nel suo appartamento.