Nina Nastasia arriva al Bronson Club di Ravenna con il nuovo album

Sincera, spogliata di ogni pregiudizio, di ogni corazza. Così si mostra Nina Nastasia, forse una delle cantautrici più coraggiose degli ultimi anni, una persona che si è allontanata dai riflettori mediatici quando la sua carriera è sbocciata e che ha vissuto dentro un inferno particolare che non ha paura di condividere con la sua musica, con testi crudi che raccontano la sua storia unica.

Riderless Horse (Temporary Residence, 2022) è il suo ultimo lavoro. Con la semplice formula di voce e chitarra, la cantautrice crea uno spazio emancipato con cui superare il dolore e ne fa un esempio da seguire. Delicata, semplice in apparenza, la sua musica è uno straordinario esercizio di auto-miglioramento.

L'album, il suo settimo, è stato prodotto da Nastasia insieme a Steve Albini e Greg Norman, in una casa a nord di New York. Nastasia ha descritto Riderless Horse come il suo primo album da solista, in quanto è il suo primo disco a non essere prodotto dal manager e partner di lunga data Kennan Gudjonsson, morto suicida nel gennaio 2020.

Nastasia ha dichiarato di aver sempre considerato la creazione di musica come uno «sfogo positivo nei momenti difficili», ma ha detto che il suo rapporto con Gudjonsson si era deteriorato dopo l'uscita di Outlaster (2010), al punto che la registrazione di nuova musica «è diventata una fonte di assoluta infelicità». La relazione con Gudjonsson è terminata il 26 gennaio 2020; lui si è suicidato il giorno successivo. Nastasia ha dichiarato di «poter provare solo tristezza e senso di colpa» per il suo suicidio, ma «forse avrò altre reazioni in seguito». L'album «documenta il dolore, ma segna anche momenti di empowerment e una vera felicità nello scoprire le mie capacità». L'artista ha riconosciuto ad Albini e Norman il merito di aver creato «l'ambiente giusto per lavorare a questo disco. Abbiamo mangiato tutti insieme, abbiamo pianto, riso e raccontato storie. È stato perfetto. Mi ha fatto capire quanto amo scrivere, suonare e registrare musica».

Nina Nastasia

venerdì 17 marzo 2023



