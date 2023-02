Cinema, a Faenza la prima edizione del Noam Film Festival: cinque giorni di proiezioni dal Nord America

Dopo l’anteprima dei giorni scorsi, NOAM Film Festival è pronto ad accendere i proiettori delle sale cinematografiche di Faenza (Cinema Europa e Cinema Sarti) per la sua prima volta dall’1 al 5 marzo. Il festival, nato dall’iniziativa dell’Associazione di giovani FILMEETING APS, ha come obiettivo quello di promuovere il cinema NOrd AMericano indipendente, con una peculiare attenzione per le pellicole provenienti dal Canada, Messico e, naturalmente, Stati Uniti.



MERCOLEDÌ 1° MARZO - CINEMA EUROPA

ore 20.30-21.30 il Workshop di LongTake sulla New Hollywood, condotto dal critico Simone Soranna, affronterà il periodo di grande rinnovamento del cinema statunitense avvenuto tra la fine degli anni Sessanta ed i primi anni Ottanta.

ore 21.30-23.30: serata di apertura del Festival: American Graffiti (NOAM CLASSIC), presenta la critica cinematografica Emanuela Martini. Film cult degli anni Settanta e tra i simboli della New Hollywood, offre uno spaccato della gioventù americana degli anni Sessanta, tra sogni e timori per il futuro.

Il festival si compone di tre sezioni principali: NOAM Classic, NOAM Concorso e NOAM Special. Ad aprire e chiudere l’evento è proprio la prima categoria con due cult intramontabili, rispettivamente: American Graffiti di George Lucas, presentato da Emanuela Martini, e The Warriors (I guerrieri della notte) di Walter Hill.

Ma è il concorso il cuore pulsante del NOAM che vedrà sul grande schermo il susseguirsi di nove film, provenienti dai grandi circuiti festivalieri indipendenti americani (Sundance Film Festival, SXSW Festival, Tribeca Film Festival, Toronto International Film Festival, per citarne alcuni), su temi più che mai attuali e che al tempo stesso non rinunciano alla sperimentazione formale. Si inizierà con Skinamarink, proseguendo poi con Sanctuary, Huesera, Please Baby Please, The Integrity of Joseph Chambers, Therapy Dogs, Manto de gemas, Pearl ed infine Palm Trees And Power lines. Alcuni di questi saranno anteprime italiane ed europee.

Le proiezioni continueranno anche con NOAM Special dove il pubblico potrà vedere: Exposing Muybridge, THE GILGAMESH TALES - 15 anni dopo. Cronache di videoarte punk, da Faenza all’Arizona e la proiezione speciale per le scuole di This Must Be The Place del premio Oscar Paolo Sorrentino.

La sezione, però, abbraccia anche altri ambiti della cultura come letteratura, musica e fotografia fino a contaminazioni di sport, scienza, filosofia e tecnologia. Oltre alla Mostra fotografica 17 Western American Wood Utility Poles & Other Stories di Francesco Lusa, non mancheranno momenti di dialogo e incontro come il workshop sulla New Hollywood tenuto da Simone Soranna, i talk con Francesco Oggiano e Linton Johnson, la presentazione del libro Vertigo di Roy Menarini. Tra gli altri ospiti: Eva Sangiorgi, Simone Spoladori e Stefano Malosso. Senza dimenticare i party che coinvolgeranno anche le realtà faentine in prima persona come Clandestino e Mens.

L’ospite speciale di questa prima edizione è il regista Andrea Pallaoro che sarà protagonista di una masterclass domenica 5 marzo in seguito alla proiezione del suo ultimo film Monica. Il Concorso prevede due premi del pubblico: il Premio giovani (voto medio degli spettatori Under 30) e il Premio della Città di Faenza al film più votato.



IL PROGRAMMA DELLE ALTRE GIORNATE DEL FESTIVAL

GIOVEDÌ 2 MARZO - CINEMA EUROPA

ore 14.30-16.30 Exposing Muybridge (NOAM SPECIAL), proiezione in collaborazione con Fototeca Manfrediana

ore 17.00-19.00 Skinamarink (NOAM CONCORSO, 1) - Canada

ore 20.30-21.30 Speech con l'ospite Francesco Oggiano di WillIta, moderato da Mattia Rizzi

ore 21.30-23.00 Sanctuary ( NOAM CONCORSO, 2) - USA

VENERDI 3 MARZO - CINEMA SARTI + CLAN DESTINO

ore 14.30-16.30 Huesera (NOAM CONCORSO, 3) - Messico

ore 17.00-19.00 Please Baby Please (NOAM CONCORSO, 4) - USA

ore 20.30-21.30 Evento speciale con Strade Blu: THE GILGAMESH TALES, 15 anni dopo. Cronache di videoarte punk, da Faenza all'Arizona

ore 21.30-23.00 The Integrity of Joseph Chambers (NOAM CONCORSO, 5) – USA, presenta il critico Andrea Chimento

SABATO 4 MARZO - CINEMA SARTI, RIDOTTO DEL MASINI, MENS SANA

ore 8.30-10.30 This Must Be The Place (NOAM CLASSIC), proiezione per le scuole a ingresso gratuito, in collaborazione con Cineclub Il Raggio Verde

ore 11.30-12.30 Presentazione di Alfred Hitchcock: la donna che visse due volte (Carocci, Roma, 2023), con l'autore Roy Menarini al Ridotto del Teatro Masini, modera Andrea Chimento

ore 14.00-16.00 Therapy Dog (NOAM CONCORSO, 6) - Canada, la proiezione è anticipata dal cortometraggio Keepers di Max Garavini

ore 16.30-18.30 Manto de gemas (NOAM CONCORSO, 7) – Messico, introduce Gian Marco Magnani, la proiezione è anticipata da un Q&A con la regista Natalia Lopez, moderato da Eva Sangiorgi e Andrea Valmori

ore 20.00-21.00 Speech con l'ospite Linton Johnson, moderano Andrea Chimento ed Edoardo Rivola

ore 21.00-23.00 Pearl (NOAM CONCORSO, 8) [in attesa di conferma] – USA, presenta Andrea Valmori

DOMENICA 5 MARZO - CINEMA SARTI + CAMPO BASKET DEL PARCO MITA + MUSEO CARLO ZAULI

ore 9.00-10.00 NOAM All Star Game, con Linton Johnson e i cinque sestetti delle società di basket di Faenza

ore 10.00-10.30 Incontro con Linton Johnson per gli abbonati

ore 11.30-12.30 Presentazione di L’America è un esperimento. Scrittori e storie degli Stati Uniti (La nave di Teseo, Milano, 2021), in video-collegamento dagli Stati Uniti con l'autore Enrico Rotelli, al Museo Carlo Zauli, moderano Stefano Malosso e Simone Spoladori

ore 14.00-16.00 Palm Trees And Power Lines ( NOAM CONCORSO, 9) - USA, ultimo film del Concorso

ore 16.30-19.30 Masterclass sul cinema di Andrea Pallaoro, ospite del Festival, dialogo con Andrea Chimento. A precedere proiezione di “Monica” (NOAM SPECIAL)

ore 20.30-23.00 Serata di chiusura con Premiazione del Concorso e riconoscimento speciale ad Andrea Pallaoro. A seguire proiezione di The Warriors (I guerrieri della notte, NOAM CLASSIC) versione restaurata in anteprima nazionale, in collaborazione con la Cineteca di Bologna



Per informazioni: www.noamfestival.it, staff@filmeeting.it

BIGLIETTI E ABBONAMENTI:

Serale (Evento 20.30 + Film 21.30), Biglietto intero: 7.50 euro, Biglietti ridotto*: 6 euro

Pomeridiano, Biglietto intero: 6.50 euro, Biglietti ridotto*: 5 euro

Abbonamento intero: 30.00 euro, ridotto*: 25.00 euro

* Soci di Filmeeting Aps, Under 30, Over 65, Militari, Invalidi civili

Gli eventi tenuti al di fuori delle sale cinematografica sono sempre gratuiti.