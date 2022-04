Nomadi digitali e social media: proseguono gli incontri al "Markè" di Bagnacavallo

Chi sono i nomadi digitali, come si evolvono i social media, come funziona il mondo degli influencer: sono questi i temi che saranno affrontati mercoledì 20 aprile alle 18 nel terzo incontro del progetto di politiche giovanili “Markè – Il mercato delle idee di Bagnacavallo”.

Dopo i podcaster Nicolo? Valandro, Gianni Gozzoli e Giulia Depentor, protagonisti dell’incontro del 13 aprile, saranno ospiti negli spazi dell’ex mercato coperto Carlo Alberto Biasioli, Giacomo Visconti e Matteo Rizzi che parleranno appunto di “Social media manager e Instagram”. Carlo Alberto Biasioli è videomaker e social media manager in ambito musicale, Giacomo Visconti è insegnante di lettere e influencer, mentre Matteo Rizzi è creator digitale.

Gli incontri sono gratuiti e si svolgono dalle 18 alle 21 negli spazi dell’ex mercato coperto di via Baracca, dove è allestito anche un piccolo bar. Sono inoltre disponibili postazioni per studio e co-working. Per partecipare agli incontri è possibile iscriversi tramite Eventbrite.