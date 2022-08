Yoga sotto i pini, mindfulness e nordic walking in salina: ecco la Wellness Week

Indirizzo non disponibile

Parte la Speciale Wellness Week a Cervia, dove sono in programma diverse attività fra Salina e Parco Naturale. Lunedì 19 settembre alle ore 17.30 si svolge un’ora di yoga al tramonto insieme a Simona Rota all’ombra della millenaria pineta del Parco Naturale di Cervia. Si compie una pratica morbida e riposante, riequilibrante delle energie del corpo per favorire il rilassamento e il benessere. La pratica al tramonto predispone a ritrovare la calma e distendere le tensioni e le fatiche accumulate durante la giornata, allontana l’ansia, il nervosismo e l’insonnia, migliorando la qualità del sonno. Lo Yoga è per tutti, senza distinzione di età o forma fisica.

Mercoledì 21 settembre alle ore 17 è in programma un’ora di mindfulness nel magico scenario della Salina di Cervia insieme a Giovanni Canali, psicologo. La Mindfulness è una pratica di consapevolezza che unisce l’esperienza delle antiche tecniche meditative con alcuni aspetti delle più odierne teorie legate alla terapia cognitiva. Immersi nella natura, si sperimentano alcuni brevi esercizi con cui cominciare a familiarizzare con questa tecnica in maniera semplice e divertente.

Sabato 24 settembre, alle ore 10, ci sono poi due ore di Nordic Walking nella magica atmosfera della Salina di Cervia insieme a Maurizio Benedetti. A partire dal Centro Visite della Salina di Cervia, e accompagnati da un istruttore sportivo, si percorre un tratto della nuova pista ciclabile. Si continua poi ad attraversare la Salina, fino a raggiungere i mucchi di sale, nella zona dello stabilimento salifero. Durante il percorso sono previsti alcuni punti di sosta per bere e ascoltare qualche curiosità sul Sale Dolce di Cervia.

In occasione della Wellness Week le attività hanno il prezzo di 10 euro (ciascuna) invece che di 15 euro. Biglietti online sul sito di Atlantide. Per informazioni: promozione@atlantide.net