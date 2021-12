Note di Natale alla Rocca con i canti del MusicLab

Indirizzo non disponibile

Domenica 12 dicembre alle 18 nella Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna ci sarà il concerto "Note di Natale", organizzato dal Comune di Bagnara di Romagna. L'ingresso è libero, ma è necessario esibire il green pass.

Nell'atmosfera della Rocca, i canti del MusicLab di Mordano faranno entrare il pubblico nel clima di gioia, speranza e solidarietà del Natale, grazie a un repertorio di canti tradizionali. "Da sempre il canto rappresenta un'opportunità per creare un'atmosfera di condivisione, gioia e conforto e così è stato per noi, seduti in cerchio attorno a un tavolo a creare da tante note una melodia e da tante voci un'armonia - dice la coordinatrice Letizia Magnani -. Quest'anno il pensiero va alle famiglie polacche che accolgono i profughi".