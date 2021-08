Note di Sapore: musiche "da western" con il trio ravennate The Country Owls

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Buona musica e cucina tornano protagoniste martedì 17 agosto razie ad un nuovo evento della rassegna “Note di Sapore” in piazza Costa a Ravenna da Mercato Coperto e Costa Cafè. In programma alle 18.30 aperitivo con dj, alle 20 la cena e, dalle 21 “Country Night” con la musica del trio ravennate The Country Owls.

Il trio “The Country Owls” è composto da Stefano Sirotti (Voce, Chitarra acustica, Mandolino), Federico Baldassarri (Chitarra Acustica, Banjo, Voce), Filippo Bernardi (Upright Bass, Banjo, Square Neck Dobro, Chitarra Acustica, Voce). Si tratta di un gruppo di matrice acustica che esegue country, western e bluegrass. Il trio ha preso vita nella primavera del 2012 ed unisce tre appassionati musicisti che hanno affrontato percorsi molto diversi, ma accomunati dall’amore per la musica tradizionale statunitense.