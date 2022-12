Dopo 2 anni torna la Nott de Bisò: serata di festa in piazza con i Musicanti di San Crispino

Dopo due anni di attesa torna la festa che tutti i faentini aspettavano: la Nott de Bisò. Il tradizionale evento che si svolge ogni anno il 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, finalmente tornerà a riempire piazza del Popolo con stand gastronomici, intrattenimento musicale e l’emblematico rogo del Niballo di mezzanotte, evento clou della socialità faentina che chiama in raccolta ogni anno migliaia di persone e che, con forte significato di unione e coesione sociale, chiude il calendario delle manifestazioni del Niballo Palio di Faenza anno 2022.

Il Niballo, grande simulacro raffigurante Annibale, guerriero saraceno che simboleggia le avversità, farà il suo ingresso in Piazza del Popolo sul carro trainato dai buoi come da antica tradizione, e verrà bruciato in un grande falò posizionato al centro dei corsi allo scoccare della mezzanotte. Il Borgo Durbecco, Rione vincitore del Palio di giugno 2022, avrà l’onore di dare fuoco al Niballo: la festa infatti ha il suo apice nel momento in cui il rappresentante del Rione, vestito con il proprio costume storico, incendia il grande Niballo, mentre aspettando tale momento, durante tutta la serata, si beve il bisò (il caratteristico vin brulè) negli eleganti gotti, le ciotole di ceramica faentina.

Il gotto: uno dei protagonisti della Nott de Bisò

Il gotto realizzato per la Nott de Bisò, la cui decorazione è diversa ogni anno, è uno degli elementi fondamentali della serata. I servizi completi (brocca e sei bicchieri con gli stemmi dei cinque Rioni e del Comune) sono esposti e acquistabili presso le cinque sedi rionali e si possono inoltre ammirare nelle vetrine di molti negozi della città. Il singolo gotto e la brocca si potranno invece acquistare solamento durante la Nott de Bisò, il 5 gennaio 2023, negli stand rionali in Piazza del Popolo. La decorazione del gotto 2022 – che cambia ogni anno e viene scelta dal Comitato per il Niballo con la collaborazione del Museo Internazionale delle Ceramiche e della ceramista Vittoria Monti – è quella a “palmetta persiana”.

Nott de Bisò: il programma

Ad animare la piazza insieme agli stand gastronomici dei Rioni vi sarà l’intrattenimento musicale a cura di Radio Bruno a partire dalle ore 12.00, ma già alle 10 è prevista l'apertura degli stand gastronomici dei Rioni con cucina tradizionale e bisò. Durante il pomeriggio in Piazza del Popolo ci sarà anche l’occasione per i più piccoli di scoprire e partecipare ad attività di gioco e creatività sul Niballo Palio di Faenza, con la possibilità di sperimentare le attività dei laboratori che sono partiti nelle scuole nel mese di novembre e che per la parte storica sono realizzati in collaborazione con l’Associazione Acsè: l’appuntamento con loro sarà dalle 14.00 alle 16.30. Alle 18.30 fa ingresso in piazza il Niballo, sul tradizionale carro trainato dai buoi. A partire dalle 21.00 la piazza sarà poi animata dalla musica itinerante dei Musicanti di San Crispino mentre l’atteso rogo di mezzanotte verrà trasmesso in diretta sui canali ufficiali del Palio, così che lo possa seguire anche chi non riuscirà ad essere presente in Piazza del Popolo.