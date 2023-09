Torna la Notte d'Oro a Ravenna: tutti gli eventi in programma

Sabato 14 ottobre torna la Notte d'Oro, la notte bianca di Ravenna. Per l’occasione, mostre, spettacoli, aperture serali di monumenti, e molto altro accenderanno i riflettori sugli angoli più suggestivi del centro storico grazie a una programmazione diffusa di eventi e appuntamenti.

Come lo scorso anno, anche quest’anno la manifestazione incrocia l’inaugurazione della ottava edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo, che vedrà Ravenna coinvolta in una ricca programmazione tra arte antica e contemporanea.

IL PROGRAMMA

• GIOVANNI VERNIA LIVE - Uno spettacolo di Giovanni Vernia, Piazza del Popolo, orario: 21.00

Abituati al Giovanni Vernia delle grottesche e divertenti maschere televisive, avremo una vera sorpresa: ecco uno showman totale, che balla, canta e recita con generosità pari al suo piacere evidente di stare sul palcoscenico. E il pubblico lo segue, naturalmente, come si va dietro alle storie di un amico dal talento speciale. Questo spettacolo è in effetti un lungo, delizioso esercizio di leggerezza intelligente, dove il racconto della storia personale dell’artista, passato dal lavoro meno comico del mondo – l’ingegnere – a fare il comico di professione, si sovrappone a un divertentissimo ma acuto viaggio attraverso i luoghi comuni di questi strani tempi moderni.

• MAGMA - Aïsha Devi live | Tadleeh live | Raphael Rodriguez (Danse Noire) dj set, MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna, orario: dalle 22.00 all’1.30

Uno straordinario evento che metterà in primo piano tre progetti musicali di fama internazionale nel campo della musica sperimentale, conducendo il pubblico in un flusso musicale dal forte potere immaginifico, incarnando la fusione tra musica elettronica d’avanguardia ed espressione artistica contemporanea.

• CEMENTO ATLANTICO DJ SET - Alessandro “ToffoloMuzik” Zoffoli, Palazzo Rasponi dalle Teste, orario: dalle 19.00 alle 20.30

Mostre aperte

• BURRIRAVENNAORO

MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna – Via di Roma, 13

Orario: fino alle 23.00

Ingresso: € 5 tutta la giornata

• COLLEZIONE MOSAICI CONTEMPORANEI

MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna – Via di Roma, 13

Orario: fino alle 24.00

Ingresso: € 5 tutta la giornata

• EPISODI DI MOSAICO CONTEMPORANEO

Palazzo Rasponi dalle Teste – Piazza Kennedy, 12

Orario: dalle 18.00 alle 23.00

Ingresso libero

• PREMIO INTERNAZIONALE GAEM – GIOVANI ARTISTI E MOSAICO

Manica Lunga della Biblioteca Classense – Via Baccarini, 3

Orario: dalle 16.00 alle 22.00

Ingresso libero

• PALIANYTSIA – ZHANNA KADYROVA

Sala del Mosaico della Biblioteca Classense – Via Baccarini, 3

Orario: dalle 16.00 alle 22.00

Ingresso libero

• OPERE DAL MONDO – LA LUCE DEL NERO E DELL’ORO

Antichi Chiostri Francescani – Via Dante Alighieri, 2

Orario: dalle 12.00 alle 22.00

Ingresso libero

• RACCONTI DI CITTÀ INVISIBILI

Biblioteca Oriani – Via Corrado Ricci, 26

Orario: fino alle 22.00

Ingresso libero

• LE STAZIONI DELL’ARTE – LE OPERE IN MOSAICO DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI

PR2 Spazio Espositivo – Via d’Azeglio, 2

Orario: dalle 18.00 alle 22.00

Ingresso libero

• SOL INVICTUS / LACUNE / MICROOBJECTS / DIMENSIONE IDEALE. IN TRANSITO VERSO LE COMUNITÀ

Domus dei Tappeti di Pietra – Via Gian Battista Barbiani, 16

Orario: fino alle 22.30

Ingresso libero

• INFINITAMENTE PICCOLO. IL MICROMOSAICO E IL GIOIELLO

Polo delle Arti – Piazza Kennedy, 7

Orario: dalle 18.00 alle 22.00

Ingresso libero

• OMAGGIO AL MOSAICISTA ROMOLO PAPA A CENTO ANNI DALLA NASCITA 1923-2023

Museo NatuRa – Via Rivaletto 25, Sant’Alberto (RA)

Orario: dalle 15.30 alle 21.00

Ingresso libero

Monumenti e musei aperti

• MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA

Via San Vitale, 17

Orario: dalle 8.30 alle 13.30 / dalle 20.00 alle 22.30

Ingresso gratuito

• PALAZZO DI TEODORICO

Via Alberoni angolo Via di Roma

Orario: dalle 8.30 alle 18.30 / dalle 20.00 alle 22.30

Ingresso gratuito

• BIBLIOTECA CLASSENSE

Via Baccarini, 3

Orario: fino alle 22.00

Ingresso gratuito

• DOMUS DEI TAPPETI DI PIETRA

Via Gian Battista Barbiani, 16

Orario: fino alle 22.30

Ingresso a pagamento. Biglietto ridotto dalle 18.30

Musica

• ENSEMBLE CORELLI IN CONCERTO

Chiesa di San Romualdo Sacrario dei Caduti – Via Baccarini

Orario: 18.00

“Ai caduti di tutte le guerre”, organizzato dall’Associazione Combattenti e Reduci di Ravenna in collaborazione con Ravenna Manifestazioni. Mosaici, melodie e memorie

• RAVENNA HORROR STORY

Sala dei Cento Preti, Domus dei Tappeti di Pietra – Via Gian Battista Barbiani, 16

Orario: 21.00

Conversazione con Ilaria Cerioli e Luciano Ferretti

Ingresso libero

• CONCERTO PER VIOLONCELLO

Domus dei Tappeti di Pietra – Via Gian Battista Barbiani, 16

Orario: 21.30

Hao Long Chen violoncello

Leo Maiolani violoncello

A cura del Conservatorio Statale G. Verdi di Ravenna, in collaborazione con Amici di Viale Baracca

Ingresso: concerto incluso nel biglietto d’ingresso (€ 5)

Bimbi e laboratori

• RIFLESSI D’ORO E GIOCHI DI TESSERE. Laboratorio di mosaico

Museo Tamo Mosaico – Via Rondinelli, 6

Orario: 15.30

Laboratorio di mosaico per famiglie con bambini e ragazzi dai 5 anni in su.

Ingresso a pagamento: € 9 a bambino, accompagnatore gratuito

Info e prenotazioni: www.ravennantica.it

• GOLDEN HOLDEN

Sala Holden, Biblioteca Classense – Via Baccarini, 3

Orario: dalle 19.30 alle 22.00

Giochi da tavolo per tutti i gusti per ragazze e ragazzi da 0 a 120 anni.

Ingresso libero

• SENBAZURU – LE MILLE GRU DI SADAKO SASAKI

Miyajima Store – Via Antica Zecca, 31

Orario: dalle 16.00 alle 23.00

In occasione della Notte d’Oro, Miyajima Store invita il pubblico a partecipare alla realizzazione di 1000 gru origami. Possibilità di vestirsi con kimono e yukata originali giapponesi.

Ingresso libero, con possibilità di lasciare un’offerta libera all’associazione AIL Ravenna

Altri eventi

• LA NOTTE D’ORO IN PINETA

Centro Visite Cà Vecchia – Via Canale Fossatone 4, Marina Romea

Orario: dalle 21.00 alle 23.00

Una passeggiata in notturna immersi nel fresco della Pineta di San Vitale, accompagnati da una guida esperta e illuminati dalle stelle. Un’escursione alternativa per capire, sentire, ascoltare, annusare “l’altro oro” di Ravenna: il suo patrimonio naturalistico.

Lunghezza percorso e difficoltà: 6 km (a/r), per tutti

Costo: € 10, bambini sotto i 10 anni gratuito. Prenotazione obbligatoria su www.naturaravenna.it

• QUELLA LUCE NELLA NOTTE

Basilica di San Vitale – Via Argentario

Orario: dalle 20.30 alle 23.00

Veglia di preghiera ed evangelizzazione di strada.

A cura del Servizio di Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia

• SUONI MATERICI

Masini Modern Craft – Largo Andreana Tavelli, 8

Orario: dalle 20.00 alle 24.00

Consulenza ed esperienze sensoriali attraverso i materiali.

Informazioni: +39 392 4567133