Notte dei presepi, merende e brindisi aspettando il Natale

Con l’avvicinarsi del Natale si intensificano a Bagnacavallo e nelle frazioni gli appuntamenti di festa e scambio di auguri. Venerdì 22 dicembre l’Ecomuseo delle Erbe Palustri a Villanova con la sua mostra di presepi creativi “La Capanna del Bambinello” sarà il fulcro della “Camminata dei presepi”, in partenza alle 18, e della successiva “Notte dei presepi”, cena-concerto con menu delle feste e canti natalizi.

Nel pomeriggio di sabato 23 si proseguirà con due eventi. A Masiera, dopo la deposizione delle corone ai monumenti ai caduti in programma alle 14.15, alle 15 ci si ritroverà al Parco del Senio per un momento conviviale con musica e vin brulè.

A Bagnacavallo, dalle 15.30, l’invito a uno scambio di auguri e una merenda conviviale è della Pro Loco. Piazza della Libertà sarà inoltre animata dallo spettacolo di “All’incirco – Storie appese a un filo”.

Il giorno della Vigilia, domenica 24, si inizierà da Villanova in piazza Tre Martiri, dove alle 16 ci saranno un laboratorio creativo, la lettura delle letterine a Babbo Natale e una merenda. Alle 18 ci si sposterà in piazza don Babini a Rossetta per l’arrivo di Babbo Natale e una merenda. Scambi di auguri e brindisi si terranno poi a Boncellino alle 21.30 e a Traversara alle 22.30.

Le iniziative nelle frazioni sono curate dalle associazioni locali assieme ai Consigli di Zona.

Domenica 24 aprirà poi le porte il rinomato presepe animato meccanicamente di Villa Prati, completamente rinnovato grazie al grande lavoro fatto dai volontari dell’associazione Amici del Presepe per l’allestimento nelle ex scuole di via Sinistra Canale Inferiore 71. Il presepe sarà visitabile nei seguenti orari: festivi dalle 14.30 alle 19, feriali dal 27 dicembre al 5 gennaio dalle 14.30 alle 17.30.

Per la rassegna Cinema Palazzo Vecchio “Natale al cinema” proporrà dal 22 al 30 dicembre alle 21 “Wonka” di Paul King, mentre dal 23 al 30 dicembre alle 16 “Wish” di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn.