Si balla “La Notte del Liscio” con Mirko Casadei e Max Gazzè

L’ottava edizione del Festival dedicato alla grande tradizione musicale romagnola e alle sue contaminazioni, “La Notte del Liscio”, torna a scaldare i cuori e i “tacchi”, giovedì 24 agosto, alle 21, in Piazza Garibaldi a Cervia, nella serata conclusiva di “Balamondo World Music Festival”, la kermesse itinerante capitanata da Mirko Casadei. Biglietti a 23 euro.

Ospite d’onore di questa serata Max Gazzè, in tournée con il suo “Musicae Loci”. Il cantautore romano presenterà le sue canzoni in una veste inedita, duettando insieme a Mirko Casadei e la sua POPular Folk Orchestra, in un “dialogo” d’eccezione in cui i due artisti intrecceranno i loro diversi universi musicali (ingresso a pagamento). Gazzè reinterpreterà anche alcuni grandi classici della tradizione romagnola - da “Romagna Mia” a “Romagna Sangiovese” e “Ciao Mare” - mentre la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra ridisegnerà, con nuove sfumature folk, i brani del musicista romano, grazie agli arrangiamenti curati da Manuel Petti (fisarmonicista e Direttore Musicale dell'Orchestra Casadei) e sotto la supervisione del cantautore e polistrumentista Max Dedo, sul palco con Gazzè.

"Un patrimonio fortemente identitario, quello del ballo Liscio -commenta l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini- che sui palchi della Romagna Mirko Casadei e Moreno il Biondo fanno incontrare con artisti e stili di ogni genere, nel segno di una contaminazione musicale sempre rispettosa del passato, ma anche coinvolgente, creativa e proiettata nel futuro. Il Liscio è unione, energia, divertimento, complicità, benessere, e parla di noi al mondo".