Una notte di musica non-stop a Ferragosto: 4 artisti a Palazzo San Giacomo per lo "sleeping concert"

Il Comune di Russi presenta lo sleeping concert a Palazzo San Giacomo. La notte tra il 14 e il 15 agosto, dalle 23 alle 7 del mattino, quattro musticisti suoneranno ininterrottamente nel grande parco retrostante Palazzo San Giacomo. Gli artisti presenteranno quattro lavori pensati ad-hoc per questo sleeping concert. In modo diverso, attraverso la propria sensibilità e attitudine, svilupperanno quattro diversi percorsi sonori di due ore ciascuno.

Si andrà dagli ambienti densi e fumosi di Naresh Ran, creati attraverso live looping e campionamenti in tempo reale, a Stefania ?Alos Pedretti il cui lavoro trascende i confini fra le arti performative, integrando musica sperimentale, performance e improvvisazione. Dall’esibizione di Lorenzo Abbattoir, creata attraverso microfoni che andranno a captare suoni dell’ambiente circostante e piccoli gesti, alla proposta di Giovanni Lami, che avrà come elemento cardine il nastro magnetico in continua evoluzione attraverso un lento decadimento sonoro. Il progetto nasce nel 2020 in collaborazione con Equidistanze | Residenze Artistiche, giunte oggi alla terza edizione.

Sarà inoltre possibile visitare la mostra "ALLA NATURA. L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico”, curata da Alessandra Carini e Benedetta Pezzi, all’interno del magnifico Palazzo San Giacomo, costruito alla fine del XVII secolo. In mostra le opere site-specific di Andreco, Borondo, Daniele Cabri, DEM, Oscar Dominguez, Gola Hundun, Monika Grycko, Chiara Lecca, Margherita Paoletti, ed una sala interamente dedicata a Joseph Beuys. La mostra aprirà alle 21:00 e rimarrà aperta tutta la notte.

Apertura porte ore 21:00, inizio concerto ore 23:00. Biglietto unico (mostra + concerto) 10 euro. Servizio bar attivo tutta la notte e colazioni a cura di Ziggy. Si consiglia di portare una coperta o un sacco a pelo e un posacenere per i fumatori. E' gradita la prenotazione allo 3313225770.