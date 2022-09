'Splendori di cultura e divertimento', torna la Notte d'Oro: spettacoli, concerti, mostre e visite guidate

“Splendori di cultura e divertimento”: torna sabato 8 ottobre la Notte d’Oro a Ravenna, con una molteplicità di eventi che, come dice il titolo di questa edizione, invita a scoprire la città attraverso il proprio patrimonio artistico declinato in varie forme, la musica e anche la comicità. “Torna la Notte d’Oro, quest’anno in particolare in coincidenza con l’apertura della VII Biennale di Mosaico contemporaneo e tutti gli appuntamenti ad essa collegati arricchiscono l’esperienza di scoperta e riscoperta della nostra Ravenna, la città del mosaico – dichiarano gli assessori Giacomo Costantini al Turismo, Annagiulia Randi a Commercio e artigianato, Fabio Sbaraglia alla Cultura – Una serie di eventi rivolti a turisti e cittadini che li accompagnerà, nella suggestiva cornice della notte, tra monumenti, spazi artistici, mostre, grazie alla preziosa collaborazione di tutti gli enti coinvolti. Il programma, arricchito anche da concerti e spettacoli, pensato per coinvolgere persone di ogni età e dai diversi interessi, prevede momenti dedicati anche ai più piccoli”.

Gli eventi

La novità di quest’anno sarà lo spettacolo comico di Maurizio Lastrico, alle 21 in piazza del Popolo, ad ingresso gratuito, dal titolo “Lasciate ogni menata voi che entrate”. Uno show che promette, come tutte le performance di Lastrico, una forte interazione con il pubblico. La Notte d’Oro prevede anche quattro concerti gratuiti di musicisti dell’Istituto superiore di studi musicali G. Verdi a Palazzo Rasponi dalle Teste (alle 18.30), a Casa Dante (alle 20.30), al Museo Nazionale (alle 21), alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo (alle 21.15). Quest’ultima sarà aperta solo per chi assisterà al concerto. Performance musicale speciale sarà quella al Mar-Museo d’arte della città di Ravenna, alle 21.30, a cura di Magma: Spime.im con Davide Tomat, Gabriele Ottimo, Marco Casolati, Matteo Marson, collettivo artistico che mira a mettere in relazione il mondo musivo contemporaneo con l'arte digitale e la musica elettronica attraverso un'esperienza audio-visiva. Ingresso gratuito. Un altro concerto si terrà alla Sala Corelli del Teatro Alighieri, alle 17, con voci del master di canto e teatro musicale del Novecento e contemporaneo. Per i biglietti rivolgersi alla biglietteria del teatro Alighieri, tel. 0544 249244.

Altri eventi si svolgeranno in piazza Kennedy, alla Biblioteca Classense e in Darsena Pop Up. Dalle 16 alle 22 Romagna Next e Villaggio Globale, in Piazza Kennedy, offriranno un percorso partecipativo “In tour per la Romagna”, volto ad incontrare ed ascoltare le persone che vivono il territorio e dialogare con loro, per immaginare insieme nuove traiettorie per uno sviluppo strategico di area vasta. Dalle 20 alle 22 nel Corridoio Grande della Biblioteca Classense si svolgerà “La luna e i giganti del cielo”, osservazione al telescopio della luna e dei pianeti, ingresso gratuito. Alle 21 sarà possibile partecipare alla visita alla mostra “Il Paradiso degli italiani. L'immaginario dantesco nelle edizioni moderne della Classense”. Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0544-482116 da martedì a sabato dalle 9 alle 18.

In Darsena Pop Up l’appuntamento sarà con Ravenna Game Experience, un gioco urbano alla scoperta di mestieri e oggetti made in Ravenna, che porterà i partecipanti ad affrontare prove pratiche in alcuni laboratori creativi della città. Si può partecipare in squadre composte da un minimo di 3 ad un massimo di 6 persone. Alle 9.30 ritrovo presso Darsena Pop Up. Iscrizioni entro il 6 ottobre, al link https://forms.gle/NxC5PU57yyZb3yLi7. Ravenna Game Experience è un’attività che si inserisce all'interno del progetto Dare del Comune di Ravenna. Sempre in Darsena Pop Up alle 18 si svolgerà “Darsena chiama, rigenerazione urbana risponde!” nell’ambito del progetto Dare durante il quale viene presenta la Tattica 2022-2023 vincente per la rigenerazione urbana della Darsena fra le tre Tattiche, Darsena Laboratorio, Darsena Cosmopolita e Darsena Verde. Si potrà votare fino al 7 ottobre su https://www.darsenaravenna.it/.

Dedicati ai bambini anche due momenti: alle 16 a Casa Dante “Riflessi d'oro e giochi di tessere”, un laboratorio di mosaico a cura di Fondazione RavennAntica per bambini dai 5 agli 11 anni, punto di incontro al Museo Dante. Info e prenotazione obbligatoria allo 0544 213371 (interno 1). 6 euro a bambino, gratuito per accompagnatori; alle 20.30 al Museo Nazionale di Ravenna “Biennale for Kids - Favole al Museo” per bambini e bambine dai 6 anni. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: drm-ero.eventi@cultura.gov.it, a cura dei Servizi educativi Direzione Musei Emilia-Romagna.

Il 2022 è anche l’anno della VII Biennale di Mosaico contemporaneo, che dall’8 ottobre al 27 novembre “invaderà” la città di mosaici realizzati da artisti di Ravenna e provenienti da molte parti del mondo. Quindi, la Notte d’Oro dà il benvenuto a questa prestigiosa manifestazione accogliendo nel proprio calendario le inaugurazioni, ben 17 a partire dalle 10 di mattina fino alle 21.30, le mostre e le aperture serali dei luoghi espositivi, tra musei, gallerie d’arte, scuole, antichi chiostri, attività commerciali che trovate nell’allegato programma.

Si potrà partecipare anche visite guidate che condurranno i partecipanti lungo le vie della città alla scoperta di 5 delitti di cui furono vittime imperatori, nobili e anche Stefano Pelloni, noto come il “Passator cortese”; un itinerario che esula dai soliti percorsi turistici e che unisce il noire alla bellezza dell’arte. Ritrovo in piazzetta degli Ariani (sotto il portico della Chiesa dello Spirito Santo) alle 20. Costo, con radioguide incluse, 10 euro a persona. Info e prenotazioni: info@oriente-occidente.com – 338.9684251.

Per chi desidera conoscere meglio la vita del Sommo Poeta si può partecipare a “Incontro a Dante”, tre percorsi guidati con partenza alle 18 (Street Dante: dai mosaici contemporanei all’arte urbana) con partenza dal Giardino del Labirinto in via Antiche carceri davanti alla Casa circondariale; alle 19 partendo dalla Basilica di San Francesco (I Da Polenta: trame ed intrighi nel Trecento), alle 20, ritrovo alla Casa dei Polentani, ritenuta l’abitazione di Francesca da Polenta, in via Zagarelli alle Mura, 2a (L’ultimo rifugio di Dante). Al termine di ogni visita, nella Basilica di San Francesco, ci sarà un momento poetico e musicale. Costo 12 euro a persona, comprensivo delle radioguide, gratuito per bambini fino a 10 anni (ad esclusione del noleggio della radioguida). È necessaria la prenotazione su eventbrite.it, tramite whatsapp al 339.3852304 o email a guideilcamminodidante@gmail.com. L’iniziativa è organizzata dalle guide de Il Cammino di Dante con il patrocinio del Comune di Ravenna - assessorato al Turismo.

Monumenti e musei aperti

Mar- Museo d’arte della città di Ravenna, che per l’occasione sarà aperto fino alle 24, ad ingresso gratuito, anche per visitare la mostra Prodigy Kid, nell’ambito della Biennale del Mosaico contemporaneo.

Mausoleo di Teodorico, dalle 8.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Basilica di Sant’Apollinare in Classe, dalle 8.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.

Museo Nazionale di Ravenna dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 19.30 alle 23. Ingresso gratuito.

Battistero degli Ariani, dalle 9 alle 12, dalle 14 alle 17 e dalle 19.30 alle 23. Ingresso gratuito.

Biblioteca Classense, chiude alle 22. Ingresso gratuito.

Casa Dante, chiude alle 23. Ingresso gratuito dalle 17.30 alle 23. (Ultimo ingresso alle 22).

Museo Dante, chiude alle 23. Ingresso gratuito dalle 17.30 alle 23. (Ultimo ingresso alle 22).

Tomba di Dante e Quadrarco di Braccioforte, chiudono alle 23. Ingresso gratuito.

Domus dei Tappeti di Pietra, dalle 10 alle 22,30. Ingresso a pagamento. (Biglietto ridotto dalle 18.30).

Cripta Rasponi e Giardini Pensili, dalle 17,30 alle 22,30 Ingresso a pagamento. (Biglietto ridotto dalle 18.30).

La Notte d’Oro è un’iniziativa dell’Amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato Spasso in Ravenna, Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato di Ravenna, con il sostegno de La Cassa di Ravenna Spa ed è realizzata grazie anche alla preziosa collaborazione di: Direzione regionale Musei Emilia-Romagna, Opera di religione della Diocesi di Ravenna, Fondazione RavennAntica, Biblioteca Classense e Mar-Museo d'arte della città di Ravenna.