Nella Notte per Dante si svela uno dei gioielli nascosti di Ravenna: Palazzo Baronio

In occasione della Notte per Dante si svolge un'inedita visita di Palazzo Baronio: costruito nel '700 da Domenico Barbiani per conto della famiglia Guiccioli, questo grande palazzo a tre piani è uno dei più imponenti di Ravenna.

Il percorso si snoda nel suggestivo palazzo partendo dall'androne che conserva ancora i pavimenti originali con i binari in marmo per i carri, salendo l'ampio scalone monumentale con colonne provenienti dalla demolita Basilica Ursiana, soffermandosi nella cappella privata, ammirando la casa torre risalente ai Rasponi, incorporata nel palazzo e attraversando gli ampi saloni affrescati da Felice Giani.

Ora Sede di Maison Random, istituzione privata per l'arte, ognuno degli ambienti fa da cornice alle installazioni dell'artista argentino Aaron Nachtailler, uno dei più talentuosi artisti emergenti nel panorama dell'arte contemporanea. La guida Mauro Marino guida il pubblico alla scoperta di questo gioiello cittadino sconosciuto.

Sabato 17 Ottobre 2020 a partire dalle ore 18:00. Il Palazzo Baronio è in via Raul Gardini, 16. La visita è a numero chiuso con obbligo di prenotazione. Quota di partecipazione € 10,00 a persona. Iscrizioni a info@mauromarinotravelmate.it