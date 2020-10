La Notte per Dante accende il centro: concerti, mostre e visite per celebrare il Sommo Poeta

In omaggio alle celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante, l’edizione 2020 della Notte d’Oro diventa, sabato 17 ottobre, Notte per Dante. Tanti eventi diffusi, con ingressi contingentati, prenotazioni obbligatorie e tutto terminerà entro la mezzanotte nel rispetto delle normative anti Covid.

Il cielo sarà innanzitutto illuminato da La luce delle parole, anteprima delle luminarie natalizie a soggetto dantesco nelle vie Corrado Ricci, Mazzini e Gordini. Numerosi i monumenti aperti, le mostre visitabili e le visite guidate; e ci saranno concerti, iniziative per i bambini e momenti performativi.

Visite guidate

Tante sono le visite guidate proposte per l'occasione. Silent Play per Dante, alle 19, 19.30 e 20 consente ai partecipanti un’esperienza totalmente immersiva e di grande suggestione, un percorso teatrale poetico e coinvolgente (info e prenotazioni www.ravennaexperience.it).

Visto il successo degli scorsi anni, sono visitabili anche Il Palazzo della Provincia, alle 17 alle 17,30 e La Residenza Municipale dalle 18 alle 22 su prenotazione (info e prenotazioni www.ravennaexperience.it). Speciale Mosaico di Notte, dalle 19 alle 21, porta i visitatori in una visita guidata alla Basilica di San Vitale e al Mausoleo di Galla Placidia, nell'atmosfera della notte (info e prenotazioni www.ravennaexperience.it).

Il Cammino di Dante, propone nuovi percorsi arricchiti da passaggi inattesi, momenti lirici e letterari a cura delle guide turistiche del Cammino di Dante, in collaborazione con l’associazione culturale Galla & Teo e l’associazione storica Quelli del Ponte (Info e prenotazioni: 3393852304 guideilcamminodidante@gmail.com www.ravennaexperience.it).

Racconto

In Biblioteca Classense alle 17 con Serata Neruda, incontro letterario curato da Matteo Cavezzali: presentazione del libro Delitto Neruda di Roberto Ippolito con Letture degli attori Antonio Maiani e Viola Casadei, e musiche al violoncello elettrico di Jenny Burnazzi e al sassofono di Andrea Carella (su prenotazione: www.evenbrite.com).

Alle 17 a Palazzo Raspon dalle Teste Il Laboratorio Aperto di Ravenna e alcuni suoi protagonisti: la webseries My Ravenna - Legami e Contrasti. Una mini serie per il Web ambientata a #Ravenna, pensata da giovani sognatori locali appassionati di cinema e della loro città. Sarà presente il regista Simone Pelatti. Nella splendida cornice della Tomba di Dante alle 18, proseguono gli appuntamenti con la lettura perpetua.

A Palazzo Rasponi dalle Teste alle 18 è in programma la presentazione del video Aspettando il Paradiso, a cura delle mosaiciste di CNA, introduce Alessandra Bollini. A seguire alle 18.30 Lara Fantoni, della Città metropolitana di Firenze e Tommaso Triberti, Sindaco di Marradi, Oliviero Resta, Silvia Rossetti e Massimiliano Venturelli del Cammino di Dante, presentano Il Cammino di Dante il percorso culturale, artistico, filosofico e spirituale tra Ravenna e Firenze.

Al Mercato Coperto alle 19, Alessandra Carini, Antonio Sodano e Ahmet Poljac, presentano la mappa USE – IT, la una mappa per giovani viaggiatori frutto di un progetto nato negli anni ’70 a Copenaghen, che tocca oggi oltre trenta tra le maggiori città europee.

Alle 20, a Palazzo Rasponi dalle Teste, la presentazione di Dante VR La Divina Commedia Virtuale: il viaggio con gli occhi di Dante, progetto di produzione cinematografica crossmediale che segue il percorso formativo realizzato nell’ambito dei Laboratori Aperti Emilia-Romagna | Ravenna( tutto su prenotazione: www.turismo.ra.it).

Alle 21, sempre al Mercato Coperto Francesco Dominelli ci racconta La Divina Commedia Riveduta e Scorretta. Tratto dalla pagina Facebook “Se I Social Network Fossero Sempre Esistiti”, una rilettura in chiave umoristica dell’opera dantesca (tutto su prenotazione: www.turismo.ra.it).

Musica

Alle 17 al Teatro Alighieri, Giovani in Musica 2020 XVI edizione, concerto per l'assegnazione delle borse di studio ai migliori diplomati nell'anno accademico 2018-2019 dell’ ISSM “Giuseppe Verdi” di Ravenna Michele Fontana clarinetto, Alice Miniutti viola Musiche di Bittasi, Brahms, Bowen, Pratella, Bruch. Ingresso a pagamento: presso la biglietteria del teatro dalle ore 16.30.

Da non perdere a Palazzo Rasponi dalleTeste La Màquina Parlante alle 22 una performance unica, dove tradizione e modernità si intersecano magicamente dando vita a un sound inedito e originale. La Màquina Parlante, performance musicale ideata da Matteo Scaioli, eclettico strumentista, compositore e produttore di Ravenna, consiste in un progetto che unisce la tecnologia più avanzata - mixer e delay - a quella più antica – grammofono (su prenotazione: www.turismo.ra.it).

Bimbi

La Notte per Dante è dedicata anche ai più piccoli. Al Teatro Rasi alle 10 e alle 17.30 lo spettacolo OZ, tratto da “I libri di Oz” di F.L. Baum tradotti da Chiara Lagani per I Millenni di Einaudi, su prenotazione: dall’8 ottobre su vivaticket.it e da un’ora prima dello spettacolo presso la biglietteria del teatro Rasi. A seguire dopo lo spettacolo Tante scelte di un solo racconto, incontro pubblico con Laura Gemini e Fanny & Alexander.

A Palazzo Rasponi dalle Teste, alle 16.30 Il Paggio - c'era una volta il 1321, nella cornice del giardino interno un giullare ci ammalierà con giocoleria, alchimia, trampoli e musica medioevale (su prenotazione: www.turismo.ra.it)

A TAMO Tutta l’avventura del Mosaico, un laboratorio di tecnica del mosaico, E quindi uscimmo a riveder le stelle, alle 17. Riviviamo il viaggio di Dante e realizziamo una stella ispirata ai mosaici ravennati (su prenotazione: tel. 0544 36136 - info.ravennantica.it)

Marte: istruzioni per l’uso, alle 17.30 e 21, al Planetario, conferenza in streaming dalla Svezia: Paolo Morini e Daria Dall’Olio Marte: istruzioni per l’uso "Guida pratica all’esplorazione del pianeta rosso" (www.planetarioravenna.it) Per l’occasione Casa Vignuzzi sarà aperta straordinariamente dalle 15,30 alle 18.30, ai primi venti prestiti una simpatica sorpresa.

Musei e Monumenti aperti

Paolo Roversi – Studio Luce, al MAR - Museo d'Arte della città di Ravenna ad ingresso gratuito dalle 18 alle 23. Alla Biblioteca Classense, le mostre Inclusa est flamma. Ravenna 1921: il Secentenario della morte di Dante, Giovanni Guerrini: Dante e Altre Prove, e Nicola Verlato. Equinozio d’Autunno ad ingresso gratuito fino alle 23. Dante nell'arte dell'Ottocento. Un'esposizione degli Uffizi a Ravenna, ai Chiostri francescani con ingresso gratuito fino alle 23.

A Palazzo Rasponi dalleTeste, torna #arRAngiati la maratona fotografica delle vie del centro storico, ingresso gratuito fino alle 22. Dal 17 ottobre è possibile vedere la Croce che fu donata da Paolo VI in occasione del VII centenario dalla nascita di Dante, nel 1965 e benedetta da Papa Francesco il 10 ottobre 2020, alla Tomba di Dante, aperta fino alle 23, per l'occasione.

Doni d’autore, al Museo Nazionale, dalle 19 alle 23, apertura della Sala dell’arte contemporanea, alle 21 si terrà il concerto Fiori Musicali a cura dell’Ensemble 20.21 (ingresso a pagamento: info.ravennantica.it). Visibile in esterno ai Chiostri della Biblioteca Oriani Dante Plus 2020 mostra collettiva sul volto di Dante – V edizione.

Tante le aperture straordinarie: Giardini Pensili e Cripta Rasponi, fino alle 23; TAMO – Tutta l'Avventura del Mosaico, fino alle 21,Domus dei Tappeti di Pietra fino alle 23. Ingresso a pagamento:info.ravennantica.it; La Basilica San Vitale, dalle 21 alle 23, propone nel corso della serata sottofondo musicale. Ingresso a pagamento e su prenotazione: www.ravennamosaici.it; Basilica di Sant’Apollinare in Classe, Museo Nazionale, Battistero degli Ariani e Mausoleo di Teodorico, fino alle 23. Ingresso a pagamento:https://info.ravennantica.it/; La Biblioteca Classense sarà aperta con le mostre, il prestito e la sala Holden fino alle 23.