Si torna a sorridere con la Notte Rosa: Extraliscio, Pupi Avati e altre sorprese per la Pink Week

"Finalmente un sorriso", sarà questo il claim dell’edizione 2021 della Pink week, il capodanno dell’estate che, dal 26 luglio al 1 agosto, colorerà di rosa tutta la Romagna: dal tramonto all’alba, dalle spiagge all’entroterra per un intera settimana si diffonderà una magica atmosfera fatta di luci, suoni, immagini e colori. 110 chilometri di concerti, eventi, appuntamenti culturali, mostre e spettacoli. La Notte Rosa 2021 è un invito a godere delle piccole cose, dello stare insieme, distanti ma vicini.

“Dopo mesi di coprifuoco - sottolinea l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - ci riappropriamo della notte, quella bella, per tutti, ricca di suggestione e voglia di stare assieme, che ha sempre caratterizzato il 'Capodanno dell’Estate Italiana', frutto di un virtuoso lavoro di squadra tra Regione e territori avviato nel 2006. Finalmente un sorriso è l’invito alla distensione e alla leggerezza che il paese si merita dopo le fatiche del lockdown, sempre nel rispetto delle regole e con l’attenzione al prossimo e a sé stessi, con tanta buona musica ed eventi ad allietare lo spirito. Un messaggio che non poteva che giungere dalla terra che da sempre accoglie i suoi ospiti con genuina spontaneità e desiderio di farli sentire come a casa propria”.

Gli eventi nel Ravennate

Da lunedì 26 a sabato 31 luglio a Riolo Terme ci sarà Rocca Total Pink, con visite guidate e passeggiate in compagnia di Caterina Sforza, che racconterà battaglie e sfide della Leonessa delle Romagne.

Martedì 27 un'esperienza immersiva nella Castel Bolognese medievale con esibizione del Gruppo Sbandieratori e Musici del Rione Rosso di Faenza e approfondimento storico presso il Torrione dell'Ospedale. Un tour guidato sulla storia di Castel Bolognese e delle sue mura, alla scoperta delle vicende celate dietro questo territorio, accompagnato da esibizioni e coreografie.

Mercoledì 28 a Cervia si ammirano le prime luci sulla Salina, un appuntamento all'alba a bordo della barca elettrica per arrivare fino ai bacini salanti. Una serata all'insegna dell'enogastronomia e dalla buona musica è invece in programma nel suggestivo parco dell’antica Torre di Oriolo dei Fichi, mentre un rilassante picnic al tramonto si tiene nel giardino della "Casa delle Farfalle" a Milano Marittima.

Sabato 31 luglio la Notte Rosa arriva anche nel centro di Ravenna con i Morrigan's Wake che celebrano con un concerto in piazza del Popolo il 40° anno di attività del gruppo. Sempre sabato al Fantini Club di Cervia si terrà la 9^ edizione del "Premio Sport in Rosa", un riconoscimento speciale, dedicato ai risultati delle atlete che ogni anno si impegnano con tenacia e sacrificio, per trasmettere la propria passione, il grande amore e l’impegno sostenuto nell'affrontare le fatiche, sia nelle vittorie che nelle sconfitte, valori indispensabili per vincere sul campo e nella vita.

Domenica 1 agosto La Milanesiana farà tappa a Ravenna, in Piazza del Popolo, con una serata dedicata a “Dante, il cinema, la musica”. Salirà sul palco il regista Pupi Avati che, in compagnia di Mario Andreose, racconterà la nascita e le riprese del suo ultimo film "Lei mi parla ancora" tratto dall'omonimo libro di Giovanni Sgarbi, e ci racconterà del suo nuovo progetto filmico legato alla figura di Dante. A concludere la serata in allegria il concerto degli Extraliscio.