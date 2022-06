Per la Notte Rosa tornano i “Buskers di Classe”: in scena musicisti, danzatrici e mangiafuoco

Il primo appuntamento del Lido di Classe Festival si terrà sabato 2 Luglio ed aprirà ufficialmente il ricco programma dell’estate. Dopo due anni di sosta, tornano i “Buskers di Classe”, la rassegna di artisti di strada che ha riscosso grande successo di pubblico nelle edizioni precedenti.

Sarà una Notte Rosa alternativa con un intrattenimento indirizzato alle famiglie per la notte più attesa dell’estate. A partire dalle ore 20.00, 12 postazioni di artisti saranno dislocate in giro per le strade di Lido di Classe, in particolare su via F.lli Vivaldi e Viale Caboto. Musicisti, danzatrici, giocolieri e mangiafuoco regaleranno una passeggiata indimenticabile in cambio di una donazione facoltativa, il cosiddetto “cappello”.