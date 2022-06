Altan, Gipi, Davide Reviati e Giovanni Truppi: per la Notte Rosa arriva il Coconino Fest

Da Altan a Gipi e ZUZU, passando per “L’amica geniale”. A Ravenna nasce Coconino Fest, un nuovo festival, in scena dall’1 al 3 luglio, che celebra la “nona arte” del fumetto, mettendolo in relazione con altri linguaggi e forme espressive come la musica, il romanzo, il cinema e il teatro e rivolgendosi a tutte le generazioni, con particolare attenzione per le più giovani. Tutto questo nel weekend della Notte Rosa, uno dei momenti clou dell'estate romagnola.

Nel corso del festival, con un programma di incontri, performance e la mostra collettiva “Nella contea di Coconino” (visibile a Palazzo Rasponi fino al 31 luglio), la casa editrice Coconino Press Fandango, in compartecipazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, porterà in città alcune delle autrici e degli autori più amati e rappresentativi del fumetto contemporaneo. Tra loro Gipi, Davide Reviati, Vincenzo Filosa, ZUZU, Mara Cerri, Chiara Lagani e altri ancora, che incontreranno il pubblico e altri artisti come il cantautore Giovanni Truppi per confrontarsi e raccontare le loro opere. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero.

Una festa e un’occasione per riflettere sulle molteplici forme e sulle prospettive del fumetto, nell’anno in cui si è registrato un nuovo boom di graphic novel e manga, che secondo i recenti dati dell’Aie (Associazione italiana editori) hanno conquistato in Italia 9 milioni di lettori e si sono definitivamente affermati nelle librerie.

"Siamo molto contenti di presentare questa collaborazione – afferma l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia - e siamo orgogliosi che una realtà editoriale di primissimo piano come Coconino abbia scelto Ravenna per lanciare il suo festival. Ravenna dal 1 al 3 luglio ospiterà lavori e presenze dei più importanti autori e autrici della casa editrice, confermandosi ancora una volta realtà ospitale e feconda per i linguaggi artistici del contemporaneo. Ci auguriamo che da questa occasione possano strutturarsi nel tempo nuove opportunità".

“Sono davvero felice – dice l’editrice Ilaria Bonaccorsi Gardini – che Coconino Press festeggi a Ravenna i suoi ormai 22 anni di vita. Ringrazio infinitamente l’assessore Sbaraglia e, prima ancora, il sindaco De Pascale per l’ospitalità meravigliosa che ci è stata data. Coconino Press ha avuto l’intuizione e l’onore di portare nelle librerie il fumetto d’autore, e in più di vent’anni di attività ha lanciato i più grandi nomi del fumetto italiano e internazionale senza mai smettere di cercare nuovi talenti, protagonisti delle nuove generazioni. Oggi possiamo contare su un catalogo di più di 600 titoli. Io sono una storica del Medioevo e sono approdata adulta e quasi per caso al Fumetto: unire queste due passioni in questa città è la sintesi perfetta per me. Ravenna testimonia il Medioevo più bello e i fumetti sono, a mio avviso, dei moderni ‘Codici medievali’ in cui immagini e testo scritto - ancora oggi - si fondono dando vita a capolavori ogni volta struggenti”.

La mostra

Venerdì 1 luglio alle ore 19 Coconino Fest inizia con l’inaugurazione della mostra antologica “Nella contea di Coconino” (visitabile dall’1 al 31 luglio a Palazzo Rasponi dalle Teste), nella quale saranno esposte le opere di sei tra gli autori più noti e rappresentativi pubblicati dalla casa editrice. Ad ogni autore sarà dedicata una stanza, e nel percorso tra le sale di Palazzo Rasponi dalle Teste si potranno vedere opere e tavole originali di: Altan, Davide Reviati, Mara Cerri e Chiara Lagani (L’amica geniale a fumetti), Vincenzo Filosa, ZUZU e Otto Gabos.

Gli incontri e il Coconino Krazy party

Altri autori di Coconino Press saranno protagonisti di incontri, performance e eventi nel corso delle tre giornate del festival a Palazzo Rasponi, per raccontare le proprie opere a fumetti e dialogare con interpreti di altre arti.

Inoltre sabato 2 luglio, all’Hana-Bi Spiaggia 72 di Marina di Ravenna, a partire dalle ore 21 una serata speciale “Sound and Vision” a suon di fumetti con gli artisti della casa editrice Coconino Press. In apertura la proiezione dei cortometraggi di Gipi, autore tra i più noti e amati del fumetto italiano e internazionale, qui nelle vesti di regista. A seguire un DJ Set a cura di DJ Gonfalone AKA Ratigher, Dr. Pira e i resident DJ dell’HANA-BI. Con i visual più belli del mondo, un live painting di autrici e autori che renderanno omaggio alla storica striscia di Krazy Kat e tante altre sorprese.

Il programma completo

Venerdì 1 luglio – Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Kennedy 12

Ore 19 Inaugurazione della mostra collettiva “Nella contea di Coconino”.

Ore 20 Incontro: “Bartali, la scelta silenziosa di un campione”. Una biografia a fumetti racconta i trionfi sportivi di Gino Bartali e la sua impresa più bella e meno nota: l’attività di messaggero clandestino che aiutò tanti ebrei italiani a sfuggire alla persecuzione nazifascista. Interviene l’autrice Lorena Canottiere.

Ore 22:30 “Cinque: dalle canzoni ai fumetti”. Cinque fumettisti hanno interpretato altrettante canzoni del cantautore Giovanni Truppi, dando vita a un originale libro + cd che sposa musica, parole e immagini. Presentazione + showcase acustico, con Giovanni Truppi e gli autori dei fumetti Antonio Pronostico, Fulvio Risuleo, Pietro Scarnera, Cristina Portolano, Mara Cerri.

Sabato 2 luglio – Palazzo Rasponi dalle Teste / Hana-Bi Spiaggia 72 (Marina di Ravenna)

Ore 18 Incontro: “Cosma e Mito”, la via italiana al manga. Con Vincenzo Filosa (Palazzo Rasponi dalle Teste).

Ore 19 Reading: “Giorni felici”, con ZUZU (Palazzo Rasponi dalle Teste).

Ore 21 Incontro + proiezione: “I corti di Gipi”, con Gipi e il produttore Domenico Procacci (Hana-Bi Spiaggia 72).

Ore 23 Coconino Krazy Party (Hana-Bi Spiaggia 72).

Domenica 3 luglio – Palazzo Rasponi dalle Teste

Ore 18 Incontro: “Il viaggiatore distante”, con Otto Gabos. L’autore presenta in anteprima assoluta il secondo e conclusivo volume della sua saga.

Ore 19 Incontro: “L'amica geniale a fumetti”. Lila e Lenù: la storia di un’amicizia tra donne che è ha conquistato i lettori di tutto il mondo. Come è nato l’adattamento disegnato del celebre ciclo di romanzi di Elena Ferrante? Con Mara Cerri, Chiara Lagani e Davide Reviati.

Ore 21 Brindisi e finale a sorpresa.