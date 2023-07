Oltre 100 eventi per il Capodanno dell'estate: dai concerti ai fuochi d'artificio, la Notte Rosa è pronta

La Notte Rosa compie diciotto anni e diventa maggiorenne. Un pieno di vitalità ed emozioni da condividere con centinaia di migliaia di persone, un’esplosione di pura gioia di vivere, nel segno dell’inclusione e dell’accoglienza tipicamente romagnola. Da Comacchio a Cattolica, lo spirito della Notte Rosa - Pink Fluid attraverserà le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara, le spiagge e le colline, le città d’arte e i piccoli borghi, trascinando tutti in una grande festa collettiva, tra concerti gratuiti con grandi nomi della musica nazionale e internazionale, installazioni artistiche, mostre, fuochi d’artificio, spettacoli, magiche scenografie, tingendo di rosa strade, piazze, stabilimenti balneari, alberghi, monumenti. Un evento corale, un vero e proprio Capodanno estivo.

Tra città, castelli e paesi dell’entroterra e località della Riviera pronte ad illuminarsi con lo straordinario spettacolo dei fuochi d’artificio. Questi i numeri dell’edizione 2023 della Notte Rosa, che dal 7 al 9 luglio trasformerà la Romagna e il Ferrarese nel più grande palcoscenico a cielo aperto d’Italia. Piazze, strade, monumenti, arene, lungomari, spiagge, parchi di divertimento si tingeranno di rosa e prenderanno vita con spettacoli, concerti, performance, happening, musica, luci, wellness e trekking. Eventi per tutti, giovani, famiglie, sportivi, amanti del buon cibo e appassionati di cultura. Il territorio romagnolo si propone nella sua interezza con tanti eventi legati da un filo rosa capace di unire entroterra, costa, cultura, musica, borghi, castelli e innovazione.

Un'edizione, quella 2023, che segnerà dunque il 18esimo compleanno della Notte Rosa, che per l'occasione diventa Pink Fluid. Un fortissimo messaggio di libertà e inclusione, di empatia e condivisione, capace di abbattere qualsiasi barriera e di abbracciare un territorio distribuito su quattro province. Un concept innovativo, che porta la firma di Claudio Cecchetto, scelto come Visit Ambassador per gli eventi di sistema della Romagna. La Notte Rosa, nella sua nuova declinazione Pink Fluid, si rivolge in maniera trasversale a una pluralità di persone, ai giovani di oggi e a chi giovane non ha mai smesso di esserlo.

“Ora più che mai la Romagna ha bisogno del calore di tutti - sottolinea l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - e la Notte Rosa è l’occasione ideale per scambiarsi un abbraccio ‘lungo’ 110 chilometri, l’estensione della nostra Riviera. Diciotto anni sono tanti per una manifestazione che più di altre ha sempre parlato a tutta l’Italia incarnando i valori fondanti della nostra terra: allegria, spontaneità, voglia di stare insieme, ospitalità ed inclusione, ma, come dimostra il claim di quest’anno, il Capodanno dell’Estate Italiana è sempre al passo con i tempi”·

"La Notte Rosa - spiega il Presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - dà il vero Via ufficiale alla stagione estiva. Altra bella notizia è che La Notte Rosa compie 18 anni. Una longevità che è riprova del suo successo. Dalla prima edizione questo evento non ha mai spesso di rinnovarsi, cercando sempre di continuare a stupire ed emozionare. Anche quest’anno il programma è molto ricco, sarà veramente un lunghissimo week end che si svilupperà già a partire da giovedì 6 luglio nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in particolare nelle zone della Riviera, per terminare la domenica 9 luglio. Voglio perciò ringraziare tutti i Comuni, gli operatori e i comitati che hanno contribuito all’organizzazione, alla realizzazione dei concerti e degli eventi che sono tutti – salvo poche eccezioni - completamente gratuiti”.

Concerti nelle piazze

Tanti i nomi della Notte Rosa. Concerti nelle piazze e nei teatri, per la maggior parte completamente gratuiti. L’anteprima di questa Pink Fluid parte il 6 luglio con Rita Pavone a Cervia nell’ambito de La Milanesiana. 60 anni di carriera e ancora tanta grinta tutta da raccontare. E il venerdì 7 si entra nel vivo. Protagonista d’eccezione Clementino che salirà sul palco di Comacchio con il suo nuovo album “Black Pulcinella”. Il rapper Shade, re dei tormentoni estivi, insieme a Riki uno dei fenomeni più forti usciti dal “Amici” e Alfa, altro rapper considerato il cantautore delle nuove generazioni, saranno a Cesenatico. Gatteo Mare festeggia La Notte Rosa con il sound passionale e rockeggiante di Le Vibrazioni. “Io in blues” è il titolo del concerto di Irene Grandi a Misano Adriatico: un viaggio fatto di brani che attraversano un arco temporale dagli anni ‘60 agli anni ‘90 con canzoni che sono blues nell’anima e nell’ispirazione. La genuina, simpatica e appassionata Orietta Berti salirà sul palco di Cattolica per un concerto dedicato alla sua lunga carriera. Ivan Cattaneo, Johnson Righeira, Tracy Spenccer e i Rockets saranno a Comacchio per celebrare i mitici anni ’80 con un super concerto dal vivo sabato 8 luglio. Perle della musica che continuano a essere celebrate anche dagli adolescenti di oggi. Sempre il sabato ci saranno The Kolors a Marina di Ravenna in una serata piena di energia e coinvolgimento. Si balla e si canta con i Balamondo World Music Festival con Ron e Mirko Casadei POPular Folk Orchestra a Cervia. Sound e ritmi diversi si intrecciano per dare vita a una serata adatta a tutti. Carmen Consoli sarà in concerto a Riccione e Mika a Cattolica (quest’ultimo con ingresso a pagamento). La Notte Rosa si chiude con una ospite d’eccezione: Paola Turci a Riccione, sulla spiaggia libera di piazzale San Martino, saluta il sorgere del sole domenica 9 luglio in uno spettacolo “Albe in controluce” ricco di suggestioni e magia.

Tim Summer Hits

Dopo il grande successo dell'edizione 2022, si rinnova e si amplifica a Rimini il sodalizio tra la Notte Rosa e Tim Summer Hits, la grande kermesse musicale targata Rai2. Le serate da 2 diventano 3: da giovedì 6 per proseguire venerdì 7 e sabato 8 luglio. Il più grande evento musicale televisivo dell'estate, condotto da Andrea Delogu e Nek, farà rotta in piazzale Fellini, nella splendida cornice affacciata sulla spiaggia di Rimini, portando sotto i riflettori alcuni dei nomi più importanti e conosciuti della scena musicale italiana con i loro grandi successi dell’estate. Tanti gli ospiti attesi nel corso delle tre serate che sarà possibile rivedere in prima serata su Rai2. Saranno 70 gli artisti in arrivo al TIM Summer Hits a Rimini nelle serate del 6, 7 e 8 luglio per uno spettacolo esplosivo che parte dalle piazze fino a raggiungere le singole case: i tre appuntamenti in Piazza Fellini, infatti, saranno poi visibili da domenica 16 luglio in prima serata su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2 per tre domeniche. Lo show sarà disponibile anche su RaiPlay. Nel corso delle tre serate saranno diversi i collegamenti con il backstage, presieduto da Gli Autogol, trio seguitissimo sul web, che con la loro ironia ed energia incontreranno alcuni degli ospiti che saliranno sul palco di Tim Summer Hits.

Pop, rock e jazz

Per un weekend intero la Romagna ballerà e canterà nelle piazze e sulle spiagge. Ricchissimo, come sempre, il calendario di concerti, che farà battere i cuori di migliaia di persone al ritmo di pop, rock, jazz e tanto altro ancora. L’anteprima di giovedì 6 luglio. A Ferrara il rock degli Europe darà ufficialmente il via ai festeggiamenti con un grande concerto la sera dalla 19.00 (ingresso a pagamento) in piazza Trento Trieste.

Il programma di venerdì 7 luglio. La programmazione entrerà dunque nel vivo venerdì 7 luglio. Protagonista a Comacchio, sul palco del Lido delle Nazioni, sarà la musica rap, con l'esibizione dei talenti emergenti e, a seguire, il concerto live di Clementino, alias "Iena white", uno dei rapper della scena hip-hop italiana più conosciuto e amato del panorama musicale italiano. Cesenatico si prepara invece a calare un tris d'eccezione: piazza Andrea Costa sarà la vetrina del Pink Teen Party, in compagnia di Shade, Riki e Alfa, e il dj-set e animazione by Radio Bruno. Emozioni in musica a Gatteo Mare, dove l'Arena Lido Rubicone ospiterà il concerto de Le Vibrazioni. La band di Francesco Sarcina farà tappa in Romagna con il Vibra Summer Tour 2023. La disco music anni 70/80 trasformerà l'Arena Arcobaleno di San Mauro Mare in una discoteca a cielo aperto con il concerto dei JBees, la cover band capitanata da Alberta Saccani, Giulia Boria e Sara Lombardini. Il Festival Internazionale DIDJIN’OZ 2023 andrà in scena a Forlimpopoli (con ingresso a pagamento), sia il venerdì che il sabato. A Rimini spazio al Discoradio Party, con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash: dalle 22 piazzale Kennedy farà il pieno di musica e divertimento con la postazione e la festa itinerante di Rds Grandi Successi. Tre giornate di musica e intrattenimento, in piazza Pascoli a Viserba, dal 7 al 9 luglio, con il Costipanzo Show, i Musikanten da Cavalese (8 luglio) e il 9 il tributo a Lady Gaga. "Let the music come in... Rivazzurra" porterà invece nei giardini di viale Regina Margherita, a Rimini, tre serate nel segno della musica, spaziando attraverso epoche e generi differenti per accontentare il pubblico di ogni età. A Misano Adriatico sarà invece la volta di Irene Grandi. La cantautrice fiorentina è pronta a far cantare a squarciagola il pubblico di piazza della Repubblica con un concerto che segna il suo ritorno in Romagna. A Cattolica, in piazza Primo Maggio, saliranno sul palco Orietta Berti con il concerto "La mia vita, un film", accompagnata dalla San Marino Concert Band.

Il programma di sabato 8 luglio. La cavalcata della Notte Rosa proseguirà poi sabato 8 luglio con tantissimi altri appuntamenti. Nell’ambito del Summer Vibez a Ferrara musica con Paul Kalkbrenner in piazza Trento Trieste (a pagamento). A Comacchio, nel Lido delle Nazioni risuonerà il ruggito dei mitici anni ‘80 con un poker composto da Ivan Cattaneo, Johnson Righeira, Tracy Spencer e i Rockets. A Marina di Ravenna in piazza Dora Markus, da non perdere il concerto dei The Kolors, la band guidata da Antonio 'Stash' Fiordispino. Al liscio è invece dedicato il Balamondo World Music Festival, che farà tappa in piazza Garibaldi a Cervia fondendo la grande musica mondiale con la tradizione popolare romagnola. In scena Mirko Casadei e la Popular Folk Orchestra insieme a Ron. In contemporanea il concerto dei Qluedo a Tagliata di Cervia. A Bagno di Romagna, in piazza Ricasoli, riflettori accesi sul concerto degli Extraliscio. Direttamente da “Amici” di Maria De Filippi, live and talk show con Federica Carta, che sarà ospite a San Mauro Mare all’Arena Arcobaleno. Sul palco dell’Arena Rubicone, a Gatteo Mare, spazio ai Cani Sciolti con un tributo a Max Pezzali. A Rimini, in piazzale Kennedy, continua il Discoradio Party Rds 100% Grandi Successi. A Rivabella la Notte Rosa sarà in compagnia di Gianni Drudi, tra musica e animazione in piazza Adamello. La voce di Carmen Consoli sarà la colonna sonora del concerto in piazzale Roma, a Riccione. Sul palco, insieme alla cantautrice, anche Massimo Roccaforte e Adriano Murania. Abiti multicolore, tanta simpatia e una 'leggerezza' pop saranno invece gli ingredienti del concerto di Mika nell'Arena della Regina di Cattolica (ingresso a pagamento). Musica anche in collina, all’Anfiteatro di Poggio Berni (Poggio Torriana), con il concerto “Floyd Machine Pink Floyd Show”.

Il programma di domenica 9 luglio. Domenica 9 luglio si accenderanno i riflettori sul live show di Elettra Lamborghini, in piazzale Capitaneria di Porto a Igea Marina: una delle celebrità più amate dalle nuove generazioni, per una serata a ritmo delle sue hit più famose. A Ferrara, in piazza Trento Trieste nell’ambito del Summer Vibez, per il gran finale sarà in scena Lazza (ingresso a pagamento). A Gatteo Mare, nell’Arena Rubicone, le più grandi hit della musica internazionale e italiane saranno interpretate dagli OxxxA.

Per le famiglie

Bambini, ragazzi e adulti: con la Notte Rosa il divertimento è senza confini e barriere, grazie a un calendario di proposte tutto da scoprire e adatto a tutte le età, tra concerti gratuiti con grandi nomi della musica nazionale e internazionale, installazioni artistiche, mostre, fuochi d’artificio, spettacoli, magiche scenografie.

Anteprima da non perdere il 6 luglio a Torre Pedrera di Rimini con "La Notte Rosa baby": musica, animazione e spettacoli per bambini tra il lungomare e piazza Sacchini. Un programma ricco di sorprese, che proseguirà fino al 9 luglio. Venerdì 7 luglio nelle strade di Igea Marina, a Bellaria, va in scena il "Carnevale in Rosa": in via Pinzon grande sfilata di carri allegorici, cortei mascherati, musica e una pioggia di coriandoli e caramelle. A Ospedaletto di Coriano, in via Cerasolo di , spazio a "Casinò Royal: la Notte Rosa dei bambini e di tutta la famiglia". Uno spettacolo con due bizzarri e sfrontati personaggi che portano in scena un esilarante spettacolo di clownerie e giocoleria dove l'imprevisto diventa per intrattenere e stupire. Sempre a Coriano, da non perdere “Arancionè, la notte al Castello dei Bambini”, una serata per tutta la famiglia al Castello Malatestiano. A Bellaria, in via Panzini, il "Carnevale in Rosa" è pronto a concedere il bis nella serata dell’8 luglio, tra carri allegorici, cortei mascherati e tanta musica. A Misano Adriatico l’8 luglio è in arrivo una pioggia di coriandoli e stelle filanti con il “Carnevale dell’estate”: nella splendida cornice della Notte Rosa sfileranno sul lungomare in parata, i singolari carri allegorici realizzati dai comitati delle frazioni e animati da musica, balli e spettacoli. Una festa dentro alla festa particolarmente apprezzata dai giovani e dai bambini. A Savignano sul Rubicone l’8 e il 9 si terrà “Una Notte Rosa al Museo”, letture animate a tema mitologico con Giulia Baldassari, a seguire Cinepopcorn e il mattino successivo colazione tutti insieme (evento riservato ai bambini dalla IIª alla Vª elementare).

Musei, cinema, mostre

Dalla musica classica alle visite guidate, passando per musei, installazioni, mostre: la Notte Rosa è cultura. Divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera felliniana nella cornice del centro storico di Rimini: sarà questo il programma alla base di "InsoliTour", le "visite guidate teatralizzate" attraverso la città che pochi giorni prima dell'inizio della Notte Rosa, dal 5 al 6 luglio, offrono l'occasione di scoprire in modo divertente e originale una Rimini inusuale, passando attraverso i quartieri meno conosciuti, ascoltando curiosità e aneddoti.

Doppio appuntamento con "La Milanesiana in Romagna", rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Si comincia il 4 luglio a Gatteo Mare, in compagnia di Cristina D’Avena, i Gem Boy e Dario Vergassola. ll 6 luglio la rassegna farà tappa a Cervia con Rita Pavone e Giampiero Mughini. Un appuntamento esclusivo, dedicato proprio ai 60 anni di carriera della celebre cantante, che dialogherà con lo scrittore e giornalista prima di accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso i suoi più grandi successi, con il concerto "Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro". Sempre il 6 luglio partirà anche "Tresinfesta Pink 2023": a Tresignana cinque giorni di festeggiamenti ed esplorazioni culturali (fino al 10 luglio) fra monumenti di architettura razionalista colorati in rosa, accompagnati dalla musica di "Alex Mari & The Lovers”, “Bononia Sound Machine”, “Highway To Hell”, “I Giullari”, e un ricco cartellone di iniziative collaterali.

Venerdì 7 luglio, in occasione della Notte Rosa, si alza il sipario su "Santarcangelo Festival - Enough not enough", la rassegna multidisciplinare diffusa che intende trasformare per dieci giorni il borgo medievale in una “città-festival”: oltre 100 proposte e 40 tra performer, gruppi e compagnie per una programmazione di teatro, performance, danza e musica. Nella stessa serata alla Rocca Malatesta di Verucchio è in programma un picnic in rosa con cestino e spettacolo del trio Musedi', gruppo di performer, formatesi presso le più importanti scuole di teatro musicale italiano. A Riccione, quella di venerdì 7 luglio sarà la giornata conclusiva di Cinè, l'appuntamento estivo che Riccione dedica al mondo del cinema e nel quale si presentano, in anteprima assoluta, a un pubblico di professionisti del settore, le novità e i titoli in uscita delle principali case di distribuzione che operano in Italia. Il 7 e l'8 luglio Forlimpopoli ospita la 21esima edizione del Festival internazionale del Didjeridoo: arte, viaggi, musica e cultura dall’Australia. Artisti provenienti da tutto il mondo sono gli interpreti della musica suonata con il didjeridoo, caratteristico strumento a fiato. Dal 7 all’8 luglio è in programma “Nel cuore del Borgo”, visita guidata serale nel cuore di Borgo San Giuliano a Rimini.

Gli appuntamenti tra arte e cultura proseguono sabato 8 luglio con l’apertura serale straordinaria del Castello Estense di Ferrara dalle 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso 22.30). In Castello sarà allestita la mostra "Arrigo Minerbi tra liberty e classicismo". Inoltre, per valorizzare il patrimonio culturale artistico e legarlo con l’evento, ormai consolidato da anni, il Castello, simbolo storico, culturale ed artistico della città, sarà illuminato di rosa. Nella cornice dei Giardini della Certosa Monumentale di Ferrara andrà in scena "Gentiluomo in mare", lo spettacolo di Maria Paiato tratto dal romanzo omonimo di Herbert Clyde Lewis. Una novella perfetta, un apologo beffardo: il racconto ironico, appassionante e imprevedibile di un uomo ‘scialbo come una tela grigia’ che si ritrova a riflettere sul senso della propria esistenza dopo essere caduto, malauguratamente, nelle acque dell’Oceano Pacifico.

Radio Ufo 78 è il titolo dell’iniziativa che domenica 9 luglio a San Giovanni in Marignano andrà in scena con un reading concerto, una sorta di radiodramma dal vivo con scrittori e musicisti. Tra le altre mostre da non perdere durante la Notte Rosa vi sono: a Riccione a Villa Mussolini, dal 22 giugno al 12 novembre, è visibile una mostra dei più amati fotografi del XX secolo: Robert Doisneau con Un certain Robert Doisneau. Prosegue sino al 24 settembre, Rimini Revisited. Oltre il mare. Marco Pesaresi, la mostra, con due sedi espositive, una a Rimini a Castel Sismondo nell’Ala Isotta e l’altra a Savignano sul Rubicone nella Sala Allende di Palazzo Martuzzi, inaugurata il 24 giugno scorso. 173 fotografie di Marco Pesaresi che ritraggono la Riviera rivista vent’anni dopo. Immagini, diventate simbolo di un certo modo di percepire e immaginare la riviera, dalle quali scaturisce un grande affresco sulla "romagnolità" rappresentata dall'insieme di cultura, tradizioni e paesaggi che caratterizzano la riviera romagnola.

A Rimini sulla spiaggia si potrà visitare “Tutti al mare”, la mostra fotografica diffusa che racconta 180 anni di vacanza a Rimini. Passeggiando dal bagno 47 al bagno 100 si potranno incontrare un centinaio di plance che raccontano la spiaggia dai suoi esordi ottocenteschi a oggi, passando attraverso gli anni del boom economico, quando Rimini diviene la Capitale del turismo balneare europeo.

Sport e wellness

Voglia di muoversi e stare in forma, di correre e saltare, di ballare a ritmo con la musica del più grande palcoscenico d'Italia. Notte Rosa fa rima anche con wellness, sport e danza. Il sipario si alzerà giovedì 6 luglio con l'anteprima dedicata alla musica folk romagnola: nel centro storico di Rimini andrà, infatti, in scena il Rimini Folk Ballo Liscio. Una serata in onore del ballo liscio, per tornare a vivere un’atmosfera d’altri tempi nel cuore di Rimini, ma soprattutto una serata di divertimento aperta a tutti nel nome della tradizione romagnola.

In occasione del week-end della Notte Rosa l'Ecomuseo di Argenta propone tre iniziative alla scoperta dello splendido scenario naturale del Delta del Po: il 7 luglio visita guidata al tramonto a bordo delle eco-car tra canneti, piante, animali, suoni e colori, l'8 luglio tutti in bicicletta per un itinerario ad anello in bicicletta di circa 11 km della durata di 2 ore e mezza alla scoperta delle zone umide delle Valli di Argenta e della sua particolare biodiversità, e infine il 9 luglio escursione mattutina in Eco-Car.

Il 7 luglio talentuosi ballerini pop saranno i protagonisti, in piazza Garibaldi a Cervia, di "EstROSA danza POP e dintorni": sul palco compagnie internazionali e giovani promesse della danza, tra cui Rita Pompili, in arte Rita Danza, reduce da "Amici", tra musica e scenografie mozzafiato. A Riccione sarà la volta della “Sakura Pink Night”: una serata di arte ginnica, musica e danza dedicata al Sol levante. Danzatori, acrobati e musicisti si alterneranno sul palco di piazzale Roma regalando al pubblico una notte di grazia, bellezza e armonia.

Per gli sportivi, in piazza Trento Trieste a Ferrara, da non perdere la "Fluo Run": dal palco esperti e coach si esibiranno, insieme a tutti i partecipanti, nelle più svariate discipline come Warm-up, Zumba e Strong. Terminate le attività fitness partirà la Fluo Run, una vera e propria “fun race” di 5 Km che si svolge di sera, in un contesto ricco di gadget luminosi, tra le mura Estensi e il bellissimo centro storico di Ferrara.

L'8 luglio il risveglio a Riccione sarà nel segno del benessere con la rassegna "Yoga al sorgere del sole" nel suggestivo scenario di Villa Mussolini che si desterà alle prime luci dell'alba con la lezione dell'insegnante Renza Bellei. Rimini ospiterà invece la quinta edizione della "Pink Race", la corsa della Notte Rosa sui 10.500 metri agonistica e sui km 7 non agonistica, fino alla corsa giovanile, valevole per la quarta prova del Campionato Provinciale Giovanile Uisp Rimini di corsa su strada. La gara agonistica si disputa su un circuito realizzato appositamente a misura di podista, una gara dove i runner di tutta Italia corrono alla ricerca del proprio primato sulla distanza nel clima di festa della Notte Rosa. Il 9 luglio a Coriano un’alba in forma con “Yoga, camminata all’alba, wellness e natura”. Si parte alle 6.30 con una speciale seduta di yoga e saluto al sole, a seguire una camminata di 7 km. Il dress code è rigorosamente in rosa.

Atmosfere e degustazioni

La Notte Rosa è uno spettacolo unico al mondo, in grado di regalare emozioni genuine da conservare sempre nel proprio cuore. Magiche atmosfere nelle quale immergersi e sognare ad occhi aperti, suggestivi itineranti colorati di rosa da percorrere tra degustazioni e brindisi.

Dal 7 al 9 luglio, Bertinoro celebra sua maestà... la piadina. "Piadina Night" è il titolo dell'iniziativa che accompagnerà il pubblico in un viaggio nel gusto tra piade classiche e gourmet. Gran finale il 9 luglio, nella Corte interna della Rocca, con il concerto all'alba in compagnia dell'Orchestrona della scuola di musica popolare di Forlimpopoli. A Ferrara, nella piazzetta antistante Porta Paola, sarà allestita un'area relax con aperitivo tematico: Spumanti Rosé del Territorio a cui abbinare le Pink Tapas dell’Orcobacco, dal 7 al 9 luglio. Enogastronomia e territorio saranno gli ingredienti di "GustaBorgo", dal 7 al 9 luglio nella cornice di Montefiore Conca: tre giorni imperdibili tra street food, mercatini, trekking, l'incontro motogastronomico e la degustazione sulla terrazza della Rocca Malatestiana. Visita guidata con degustazione sulla terrazza della Rocca Malatestiana sabato 8 luglio alle 18.15.

A Verucchio dal 1 al 31 agosto si tengono proseguono gli appuntamenti con l'Aperitivo al balcone del Sasso: fino alle ore 20 si potrà degustare un aperitivo nella magica cornice della Rocca e del borgo, ammirando un panorama mozzafiato. Il 7 luglio i visitatori potranno invece partecipare ad un picnic comodamente seduti sul prato o al tavolino alla Rocca del Sasso, scegliendo tra quattro diversi cestini. Sarà un'occasione unica per ammirare un panorama mozzafiato e visitare uno dei borghi più belli d'Italia.

Da non perdere, il 7 luglio a Castel Bolognese, l'incontro a cavallo tra arte e degustazione "L'ebrezza della bellezza": Sabrina Marin accompagnerà gli spettatori in un viaggio visivo tra le opere di Caravaggio, Tiziano, Leonardo, Vermeer, alla scoperta di calici, bottiglie, brocche e del loro pregiato contenuto. Durante la serata sarà proposta una degustazione di vini di qualità del territorio.

Il 7 e l'8 luglio a Ravenna appuntamento con "Spritz & The City", una visita guidata a cavallo tra storia, arte, cultura e gusto: partendo da Piazza San Francesco, dalla Zona del Silenzio, custode della Tomba di Dante, e passando per Piazza del Popolo, ci si addentrerà alla scoperta del centro storico della Capitale del Mosaico per concludere con un aperitivo a base di spritz e piadina.

Sulla spiaggia di Rimini il maxi evento Un Mare di Rosa in Riva, a cura di Piacere Spiaggia Rimini. 7 km di spiaggia, dal porto a Miramare, saranno illuminati da un filo unico di luci, per segnare il percorso che guida gli ospiti lungo una “promenade” di sabbia illuminata, con clou dal bagno 47 al 63. Spettacoli a cadenza ritmata in un’atmosfera sospesa tra magia e sogno, mentre il Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini allestisce i punti mescita a un passo dall’acqua, per le degustazioni degli ospiti. Musica dal vivo, fachiri, mangiafuochi, giocolieri e manipolatori del fuoco incanteranno il pubblico con performance in replica dall’imbrunire fino a mezzanotte. Quest’anno per la prima volta la montagna sbarca sulla spiaggia di Rimini, direttamente con i piedi nell’acqua. Da questa unione si realizza un grande inedito show con le moto d’acqua che accompagnano i volteggi con lo snowboard dei maestri di sci, spettacoli di flyboard, paracadutismo fino agli show cooking con i prodotti dell’entroterra che sposano i prodotti locali. Proprio in questa occasione debutta Un Mare di Piadina, tutto rigorosamente in pink edition.

Fino all'8 luglio San Mauro Mare tinge di rosa la sua maestosa Arena Arcobaleno, proponendo un programma settimanale, ricco di eventi, spettacoli ed emozioni ad arrivare all’evento clou del week end Pink fluid come un'onda fluida e omnicomprensiva, tra cabaret, mercatini, chioschi e bar.

A Portico di Romagna giunge alla sua 13° edizione “Chef sotto al Portico” dal 7 a 9 luglio, il festival internazionale di cucina che per tre giorni ospita 10 chef eccellenti provenienti da tutto il mondo. A San Patrignano si festeggia la Notte Rosa, sabato 8 luglio, nella terrazza di Spaccio con “Pink Sunset”. Una miscela di gusto e spettacolo live che prevede l’esibizione dei Sanpa Singers, la formazione di giovani ragazze e ragazzi ospiti della comunità. Il 9 luglio in via Garibaldi a Coriano si terrà "Gramigna - Le storie della buona terra", evento che promuove le realtà agricole che lavorano per la tutela della biodiversità, dell’ambiente e della cultura.

Fuochi d'artificio

Sarà la mezzanotte di venerdì 7 luglio ad accendersi in contemporanea con il grande spettacolo di fuochi d’artificio su tutta la riviera romagnola: Comacchio, Cesenatico, San Mauro, Savignano sul Rubicone, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica. La magia dei fuochi d’artificio torna per colorare le colline, il mare e il cielo.

La suggestione delle albe in Rosa

Tra gli appuntamenti più amati dal pubblico de La Notte Rosa, ci sono senza dubbio i concerti all'alba. Momenti imperdibili al sorgere del sole, con luce, colori e musica che si fonderanno in una magica alchimia per dare il benvenuto al nuovo giorno. Domenica 9 luglio, Morricone all’Alba”, è il concerto alla Certosa Monumentale di Ferrara alle 5.30. Un omaggio a Ennio Morricone e a Michelangelo Antonioni con Ensemble del Conservatorio Frescobaldi. Nello stesso orario Lido di Dante, a Ravenna, diventerà una location d’eccezione per la suggestiva esibizione del duo di violoncellisti di The Barock side of the Cellos e del gruppo GuerzonCellos. Alba in musica anche sulla spiaggia di Riminiterme, a Miramare, a partire dalle 5.30: quest'anno sarà l'Orchestra Rimini Classica a presentare Le Quattro Stagioni di Vivaldi, con il violino solista di Mihaela Costea. Grande attesa a Riccione, per lo spettacolo di Paola Turci che saluterà l’alba in piazzale Roma dalle 5.15 alle 7.15.

Parchi di divertimento

Il 7 luglio Aquafan di Riccione celebra l’arte e la cultura con Urban Day: una giornata in cui artisti lavoreranno con dedizione e passione per dare vita a un grande murales ispirato ai temi della libertà, dell’inclusione e della sostenibilità, un’opera d’arte unica, che lascerà un’impronta nella memoria di chiunque. Dal 7 al 9 luglio a Oltremare di Riccione sarà possibile incontrare Gessica Notaro: la showgirl sarà in Laguna con la squadra addestratori nel primo appuntamento quotidiano ‘Delfini, lo spettacolo della natura’. Racconterà la sua storia, emozionerà il pubblico e farà anche sensibilizzazione. La Notte Rosa contagerà anche Italia in Miniatura di Rimini: nel parco miniature simbolo della vacanza in Riviera, anche la spiaggia si tingerà di rosa.

L’Acquario di Cattolica offre la possibilità a tutti i visitatori di assistere ad uno dei momenti più spettacolari della giornata: il pasto di squali, pinguini, lontre e trigoni. Per la Notte Rosa, gli occhi sono tutti puntati sulle ‘quote rosa’ presenti nella grande vasca degli squali toro, capitanate dalla femmina Brigitte di oltre 150 kg. Sabato 8 luglio dalle 17.00 a Mirabilandia ingresso speciale a soli euro 9,90. Il parco divertimenti più grande d’Italia ospiterà una serata speciale con i djset a cura di Jody e Leonardo Cecchetto e i dj e i vocalist del Samsara di Riccione. Un grande evento per festeggiare la maggiore età della ‘Notte Rosa’. Per questo, i primi 1000 diciottenni (documento con anno di nascita 2005) che si presenteranno al parco, riceveranno in omaggio l’esclusiva t-shirt limited edition dell’evento.