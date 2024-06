Tra Joe di Brutto, Paolo Belli e Mirko Casadei: la riviera ravennate si prepara alla Notte Rosa

Quella del 2024 sarà una Notte Rosa nel segno del ballo, nelle sue mille forme e accezioni, dai ritmi folk alla danza sportiva, dal country al liscio, dalla disco dance all’hip hop, dal rock all’indie, passando per il mondo del clubbing e delle discoteche. Tutta la riviera romagnola, da Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara, si scatenerà fino all'alba in una grande festa lungo i 110 km di costa, passando per le piazze delle grandi città della Riviera trasformate in gigantesche balere fino ai piccoli borghi.

Venerdì 5 luglio i Joe Di Brutto animano Marina di Ravenna lo show "Discomusical". Con energia, esperienza e capacità di rinnovarsi, la band interpreta un repertorio italiano e internazionale che porta in scena i brani più significativi degli anni '70, con vistosi abiti da scena e divertenti coreografie.

Sabato 6 luglio a Cervia sarà in scena il "Balamondo... ballando sotto le stelle": sul palco Paolo Belli Big Band e Mirko Casadei Big Band per una serata all'insega delle contaminazioni musicali e nuovi sound in piazza Garibaldi. A Russi, sempre sabato 6 luglio, si tiene "La lunga notte del BalFolk", un gemellaggio danzante tra la collina francese e l’appennino italiano.