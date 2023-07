"Notte sotto le stelle" a Russi

Indirizzo non disponibile

La ventequattresima edizione di “Notte sotto le stelle”, manifestazione culturale promossa da Associazione culturale Ettore Masoni Aps, Capit Ravenna ed Assessorato alla Cultura di Russi, in collaborazione con La Bcc ravennate forlivese e imolese e la ditta Franco Ferruzzi srl commercio uova, è in programma giovedì 3 agosto (ore 21.00), nel Giardino della Rocca “Terzo Melandri”, cuore del centro storico di Russi, così come è avvenuto nelle ultime dodici edizioni. La serata, dopo il saluto della vice sindaco ed assessore alla Cultura Anna Grazia Bagnoli, prevede l’esecuzione di canzoni italiane e della tradizione musicale europea proposte da un quintetto musicale romagnolo composto da: Lucia Pace (voce), Giovanni Giacometti (tromba), Greta Insardi (pianoforte), Luca Biagini (chitarra) e Guido Lorenzetti (basso). Le canzoni si alterneranno alla lettura di versi da parte dei poeti russiani Linda Bagnoli, Roberto Zaccaria e Elio Pezzi.