Nove appuntamenti da Piazzolla alla classica: torna la musica "Sotto le stelle del MIC"

Al via, nel giardino del MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, "Sotto le stelle del MIC" una lunga serie di concerti di musica classica e jazz realizzati in collaborazione con la Scuola di Musica Sarti per la direzione artistica di Donato D’Antonio e il Sax Art Festival.

Si comincia martedì 21 giugno, alle 21, con Preludio Para El Año 3001 di Astor Piazzolla, con Paola Lorenzi alla voce, Domenico Banzola al flauto, Pedro Mena Peraza alla chitarra, Roberta Ropa al pianoforte e Gianluca Berardi alle percussioni. Il calendario ricchissimo poi prosegue fino al 10 agosto con repertori che vanno da César Franck, a Ravel, a Gismonti e a Morricone.

Il programma

Martedì 21 giugno 2022 ore 21.00 – In Tempo

Preludio Para El Año 3001

Musiche di: Piazzolla

Mercoledì 29 giugno 2022 ore 21.00– In Tempo

Omaggio a César Franck - Roberto Noferini e Denis Zardi

Musiche di: Franck, Bossi, Guerrini

Mercoledì 6 luglio 2022 ore 21.00 – In Tempo

Á l’ordinaire et à l’excentrique - Duo pianistico Mannarini Drudi

musiche di: Debussy, Ravel, Milhaud

Martedì 12 luglio, ore 21.15 - Sax Art Festival

Lorenzo Simoni Quartet

Mercoledì 13 luglio 2022 ore 21.00 – In Tempo

W la Spagna - Duo España

Musiche di: Granados, Falloni, Albeniz

Mercoledì 20 luglio 2022 ore 21.00 – In Tempo

A Brassy Voyage - Romagna Brass

Musiche di: Verdi, McCartney, Morricone

Mercoledì 27 luglio 2022 ore 21.00 – In Tempo

Around - Siracusa Guitar Duo

Musiche di: Haendel, Gismonti, de Falla

Mercoledì 3 agosto 2022 ore 21.00 – In Tempo

Da Ravel a Respighi - Duo Pianistico Aurelio e Paolo Pollice

Musiche di: Ravel, Respighi, Saint-Saëns

Mercoledì 10 agosto 2022 ore 21.00 – In Tempo

“La fortezza dei grandi perché” - Konzert Trio

Musiche di: Piazzolla