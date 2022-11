Vintage, design e food truck: il nuovo appuntamento di Garage Sale

Garage Sale torna domenica 6 novembre con un nuovo appuntamento outdoor davvero speciale, anzi doppio. Il market, che promuove la filosofia del consumo critico e consapevole, farà da cornice all'evento Visibile, progetto di casa Norma, che riporta alle Artificerie Almagià i linguaggi emergenti e non convenzionali di arte, musica e design.

Per un'intera giornata le Artificerie Almagià, che ospiterà Visibile, ed area circostante in cui spaziare tra tantissime proposte selezionate tra vintage, usato e handmade, saranno un cantiere unico di idee ed esperienze da vivere. Il mercatino di Garage Sale sarà attivo dalle 10 alle 18. Sarà presente la piccola cucina in movimento di Manicarretto foodtruck con tante buone specialità da assaggiare durante il vostro shopping a impatto zero.