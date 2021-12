Giornata del Contemporaneo: dai "Nudi" di Roversi a "Nomad" di Nachtaler

Per la diciassettesima edizione della Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI (Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani), sabato 11 dicembre Maison Random apre le porte di Palazzo Baronio in via Raul Gardini a Ravenna per presentare due mostre. La prima celebra il lavoro del famoso fotografo Paolo Roversi, mettendo in mostra la serie "Nudi", con la curatela di Silvia Bettoli. Una collezione scelta per la capacità di rappresentare l'arte di Roversi come quella di un "pittore di immagini". La serie raccoglie fotogrammi realizzati da Roversi nell'arco di dieci anni. Includono ritratti di Guinevere van Seenus, Kristen McMenamy, Kate Moss, Audrey Marnay, Angela Lindvall, Tatiana Patitz, Kirsten Owen, Malgosia Bela, Karen Elson, Stella Tennant, Devon Aoki e molti altri.

La seconda presenta l'opera "Nomad" dell'artista Aaron Nachtailer. Un'opera d'arte concepita idealmente come portatile, che rappresenta la ricerca di un punto di equilibrio, l'idea di un viaggio, la libertà. Il Nomade. L'artista sottolinea il passaggio dal nomadismo al sedentarismo come l'inizio del cambiamento nel rapporto tra uomo e natura, dall'allevamento dove il territorio veniva utilizzato e rispettato all'agricoltura con la sua sottomissione e lo sfruttamento. Il cerchio, un punto meditativo, che irrompe come elemento primario nei linguaggi contemporanei attraverso l'uso di materiali poveri, come l'utilizzo del tessuto di canapa, materiale antico e culturale.

Visite su sei turni: 11-12-14-15-16-17. Prenotazione obbligatoria protocollo covid-19, informazioni sul sito di Maison Random. Ingreeso 10 euro.