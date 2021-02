"Nulla da aggiungere, nulla da togliere", in mostra gli acquerelli di Sandra Santolini

Dal 5 al 15 marzo la galleria Pallavicini22 di Ravenna ospita la mostra "Nulla da aggiungere, nulla da togliere", dove sono protagonisti gli acquerelli di Sandra Santolini.

Si può partire da un filo d’erba per interpretare il mondo? La scoperta della semplicità e, al tempo stesso, della complessità della natura possono essere fonte di ispirazione non solo nell’arte ma

anche nella vita? Sandra Santolini sembra procedere con i sui acquerelli sul solco tracciato dai filosofi del XVI secolo, come Telesio o Tommaso Campanella che sosteneva che si potesse apprendere più dai piccoli insetti e dalle semplici erbe che dai libri. Prima ancora lo stesso approccio è stato utilizzato da Albrecht Dürer e Leonardo Da Vinci, che, anche quando dipingeva o disegnava, procedeva in maniera empirica ed analitica, come se volesse “ricamare” la natura.

Inaugurazione venerdì 5 marzo dalle ore 16:00. E' possibile visitare la mostra da lunedì a venerdì dalle 15:30 alle 18:30, sabato e domenica dalle 15:00 alle 19:00. E’ consigliata la prenotazione.