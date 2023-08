Nuovi appuntamenti al Fem garden: a settembre reading dedicato a Michela Murgia

Dopo un intermezzo di riposo durante le settimane più calde di agosto, tornano gli appuntamenti nella frescura ombrosa del Fem Garden di via Rocca ai Fossi, il giardino che costituisce lo spazio estivo per gli incontri culturali della Casa delle Donne di Ravenna. Oltre 10 gli eventi della prima parte del programma, che si è snodato nei mesi di maggio, giugno e luglio, seguiti da tante e tanti partecipanti, sia di persona che tramite le dirette Facebook (sempre disponibili sulla pagina della Casa delle Donne).



Tra i prossimi appuntamenti da non perdere, anche il personale ricordo che la Casa tributerà a Michela Murgia, recentemente scomparsa dopo una impietosa malattia: un reading di suoi scritti e contributi, per omaggiare una donna e un’attivista femminista, il cui pensiero e la cui voce manca già profondamente a tutte noi, ma anche un’occasione per assumere la sua eredità e continuare a portare avanti le lotte condivise. Il reading è aperto a lettrici e lettori: chi vuole partecipare con un brano, di massimo due pagine, tratto dalla sua produzione può chiedere informazioni all’indirizzo email della Casa delle donne di Ravenna, entro il 7 settembre.



PROGRAMMA

Lunedì 28 agosto alle 20.30 – visione dell’intervista a Shoshana Zuboff, autrice di “Il capitalismo della sorveglianza”.

Mercoledì 30 agosto alle 18 – presentazione del libro di Maria Paola Patuelli “1989 – Metamorfosi del rosso fra comunismo e femminismo” (Ed. Pendragon 2021), in dialogo con Barbara Domenichini.

Venerdì 8 settembre ore 18.30 – incontro con la regista Maria Martinelli, sul suo film “Redenzione” tratto dal racconto “Macerie” di Franco Calandrini, che sarà a sua volta presente all’evento. In dialogo con Raffaella Radi e Deborah Bandini.

Domenica 10 settembre alle 11 – “Leggiamo Michela Murgia”, a seguire pic nic autogestito.

Sabato 16 settembre alle 18 – presentazione della graphic novel Roots di Bruna Martini. In dialogo con Barbara Domenchini e Raffaella Radi.