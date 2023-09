Nuovi appuntamenti con il festival dei bambini in natura a Bagnacavallo

La quarta edizione di “Verde brillante – Piccolo festival dei bambini in Natura” prosegue a Bagnacavallo e nelle frazioni fino al 17 settembre con spettacoli, laboratori, letture e molto altro per i piccoli e le loro famiglie in parchi e spazi verdi. L’iniziativa è coordinata dall’associazione Doremi assieme al Comune in collaborazione con numerose associazioni del territorio. Il tema di questa nuova edizione è l’omaggio alla terra.

Il CeasPodere Pantaleone di Bagnacavallo ospiterà sabato 9 alle 10 il laboratorio di pittura “L’invasione dei giga insetti” proposto da Roberto Fabbri e Margherita Tedaldi e alle 18 “3 Pigs – Cosa è casa”, un racconto senza parole, tre attrici e una nuova versione della favola classica a cura di Campsirago Residenza. Le iniziative al Pantaleone si concluderanno lunedì 11 con “Adobe”, laboratorio di scultura dalle 10 alle 16 con la tecnica terra-paglia a cura di Emidio Galassi; una merenda sarà offerta dal Centro Sociale all’Abbondanza.

Al Parco di via Togliatti si potrà partecipare martedì 12 alle 18.30 al “Conciorto”, iniziativa a cura di Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone che unisce natura, tecnologia, musica e divertimento. In occasione dell’evento si terrà l’intitolazione del parco a Maria Montessori.

Mercoledì 13 alle 18 nel Parco di via Balilla Pratella ci saranno le letture ad alta voce “Giù per terra” a cura di Comunicando in collaborazione con la Biblioteca comunale Taroni.

Le iniziative a Bagnacavallo prevedono anche, al Parco delle Cappuccine, sabato 16 alle 18 le “Storie naturali”, storie animate da pupazzi che vogliono sensibilizzare i bambini al rispetto della natura a cura della compagnia le Pu-Pazze e domenica 17 alle 21 “Life – Una storia di sabbia senza parole”, spettacolo di sand art con Ermelinda Coccia.



Per quanto riguarda invece le frazioni, dalle 15 di domenica 10 a Boncellino, presso il Parco di via Trebbiano gli Aquilonisti di Villanova proporranno “Un volo sull’argine”, laboratorio di costruzione di aquiloni, con merenda offerta dal Chiribilli.

Lunedì 11 a Glorie nel Parco di viale 2 giugno tornerà alle 18.45 il “Giocayoga” con Miss Peacock Yoga, mentre giovedì 14 alle 18 presso il Parco del Senio di Masiera Jana Alvarega e Alessandra Rota porteranno le loro “Connessioni ritmiche in cerchio”, musica circolare con pratica di improvvisazione con strumenti a percussione.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’adesione entro due giorni prima di ogni iniziativa ai seguenti contatti: Margherita 339 4359583 – Patrizia 347 3081464.



Si consiglia un abbigliamento comodo e di portare con sé telo, acqua e antizanzare.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno nella Sala di Palazzo Vecchio.

Il programma completo è su www.bagnacavallocultura.it