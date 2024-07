Doppio appuntamento con i "Burattini alla Riscossa"

La 18esima edizione del festival diffuso "Burattini alla Riscossa" prosegue con due appuntamenti ravvicinati: giovedì 11 luglio (ore 21.15) l'Arena estiva del Valtorto ospita il Teatro delle Dodici Lune con "Il buono, lo gnomo e il cattivo", mentre venerdì 12 luglio (ore 21.14) si va al Coja Blue di Casal Borsetti, dove Claudio Cremonesi propone "Zitto Zitto". L'ingresso è sempre gratuito, gli spettacoli, con inizio alle 21.15 sono adatti a un pubblico dai 3 anni in su.

"Il buono, lo gnomo e il cattivo": secondo la tradizione, la trama di questa farsa per burattini affronta i grandi temi dell’esistenza umana, con particolare enfasi sull’amore, rappresentato dalla relazione tra Giuseppa e Bastiano. Questo amore è ostacolato da Rodrigo, un personaggio perfido desideroso di conquistare la dolce fanciulla. La narrazione mette in scena l’eterna lotta tra il bene e il male, incarnata dalle battaglie tra Tontolino, un angioletto timido ma determinato, e Belzebù, il diavolo stesso, noto per la sua malvagità e persino per aver assoldato la Morte per raggiungere i suoi scopi. Questo conflitto genera una commedia esilarante, caratterizzata da elementi classici e intramontabili, resi vivaci dall’ironia e dal ritmo tipici del teatro dei burattini, capace di intrattenere sia il pubblico adulto che quello infantile.

"Zitto zitto" è in pista da oltre 25 anni, è lo spettacolo che raccoglie le esperienze di una vita d’artista: mai uguale a sé stesso, capace di rinnovarsi ad ogni replica secondo il contesto e nel gioco di improvvisazione con il pubblico, con uno stile unico. Che sia in strada o in teatro, Claudio Cremonesi, azzera fin da subito le distanze col suo pubblico e coinvolge tutti, adulti e bambini, in un susseguirsi di fantasiosi numeri comici, di giocolerie inaspettate e pericolosi equilibrismi. Oggetti di uso quotidiano vengono trasformati e resi sorprendenti (una valigia da pedalare, scope danzanti, copertoni che volano…) e nel dialogo che si crea con gli spettatori incalzano riflessioni, commenti, citazioni poetiche, battute, improvvisate e gag. “Zitto, Zitto”, uno spettacolo che in realtà “parla parla”, a tutti. Un antidoto a ogni distanziamento sociale, un pretesto per giocare insieme.