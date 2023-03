Nuovi progetti fra Darsena e Equidistanze: un incontro con la gallerista Alessandra Carini

Sabato 18 marzo, ore 18, al Moog Slow Bar di vicolo Padenna 5 a Ravenna, si terrà il diciannovesimo incontro della rassegna “I sabati del Moog” curata da Ivano Mazzani. L’incontro, come da programma della rassegna, doveva essere condotto da Alessandra Carini e Lucia Nanni: quest’ultima, per impegni lavorativi, non sarà presente. La serata rimane però confermata e Alessandra Carini, in qualità di gallerista e curatrice, parlerà dei nuovi progetti nella Darsena di Ravenna e della prossima edizione di Equidistanze Residenze Artistiche, ispirate alla ricerca di Joseph Beuys, attraverso immagini e video.