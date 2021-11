Nuovi talenti sul palco con "Biglia": Emma Nolde e Generic Animal

Venerdì 5 novembre, dalle 21.30, torna la programmazione di "Biglia – palchi in pista" al Bronson di Madonna dell'albero con due promettenti artisti italiani: Emma Nolde & Generic Animal. Ingresso 10 euro + ddp.

Emma Nolde – giovanissima polistrumentista, cantautrice e performer toscana – si è ritrovata catapultata nelle prime pagine dei giornali italiani grazie a “Toccaterra”, l’album d’esordio pubblicato da Woodworm/Polydor/Universal Music, tra elettronica, indie folk, nuovo cantautorato, pop influenzato da sonorità moderne e narrazioni fortemente intime e personali. Al Rock Contest 2019 si è aggiudicata il premio Ernesto De Pascale per la migliore canzone con testo in italiano per il brano “Nero Ardesia”.

Generic Animal, che all’anagrafe risponde come Luca Galizia, è anche lui giovanissimo ma con alle spalle già una collaborazione con La Tempesta Dischi per una canzone d’autore mista a trap, musica di difficile definizione, liquida e colorata, un pop lo-fi che attraversa età, generi e sentimenti. A inizio 2021 pubblica un nuovo singolo Lifevest, in esclusiva per Colors Studios, annunciando nuove cose in arrivo.