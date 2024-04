Gli Slug Dore presentano in anteprima il loro album al Bronson

Sabato 20 aprile, dalle 18.30, Gli Slug Gore saranno al Bronson di Madonna dell'Albero per presentare il loro nuovo album, They Slime, They Ooze, They Kill!, per la prima volta dal vivo al Bronson di Ravenna. Assieme a loro molte altre band da tutta Italia per festeggiare l’uscita, ossia Stegosauro, Confine, Street Alleys x Display of Violence, Next Time Mr. Fox e Vomitum Codementis.

Gli Slug Gore sono una band deathgrind di Ravenna. Il loro sound è la fusione di sonorità grindcore europee e non, di sonorità hardcore americane, che si estendono al death metal e allo slam. Il concetto alla base del loro immaginario segue temi come i Kaiju (da Godzilla a Ultraman), i b-movie (a cui hanno dedicato canzoni come "Underground Giant Death Machine" e "The Deadly Spawn"), i monster movie, il cinematic gore e l'horror marcio.

Nel primo anno di attività, la band si è rapidamente costruita una fanbase, suonando oltre 30 concerti, molti dei quali come headliner, e condividendo il palco con nomi importanti come Meshuggah, Carcass, Soulfly, Brujeria, Cripple Bastards, Mortuary Drape, Asphyx, ed esibendosi in diversi importanti festival italiani come Dissonance, Luppolo In Rock, Frantic o il Venezia Hardcore.

Dopo aver ricevuto un certo riscontro con l'uscita di un ep nel febbraio 2023 (Extraterrestrial Gastropod Mollusc) e di un singolo in maggio (Mucus Chainsaw), la band ha appena pubblicato il suo primo album completo, "They Slime, They Ooze, They Kill!". Ingresso 20 euro in cassa, 17 € in prevendita.