Nuovo appuntamento al Rasi con la commedia "È cmanda la Franza"

Domenica 25 febbraio al Teatro Rasi di Ravenna (via di Roma, 39), alle ore 15.30, per la rassegna "Ritroviamoci al Rasi" La Compagnia Cvì de magazen di Sant’Antonio sarà in scena con una commedia in tre atti di Alfredo Pitteri: "È Cmanda la Franza", con regia di Lidia Liverani. Siamo tra la fine degli anni ‘40 e l’inizio degli anni ‘50, Gustin vittima della moglie Arpalice a causa di un peccato di gioventù, sta meditando una vendetta.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro Rasi, a Ravenna in via di Roma 39 e online sul sito www.vivaticket.it. La rassegna è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con il Comune di Ravenna-Assessorato alla Cultura e col sostegno della BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.