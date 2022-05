Nuovo appuntamento con le letture animate in biblioteca

Indirizzo non disponibile

"Letture animate" è un progetto che propone una serie di laboratori che si pongono il non semplice obiettivo di appassionare i bambini alla lettura, cercando di trovare le chiavi giuste per coinvolgere, motivare e rendere autonomi anche i lettori più piccoli. Dopo il primo appuntamento di sabato scorso, organizzato dalla Biblioteca in collaborazione con il gruppo di lettori volontari, vi aspettiamo

Sabato 7 maggio ore 10.30

STORIE E RACCONTI SUL TEMA DELLA LIBERTÀ

dai 6 ai 10 anni

Posti limitati. Prenotazione consigliata.

Per informazioni e prenotazioni:

Biblioteca Comunale

Via Godo Vecchia 10, Russi (RA)

Tel. 0544 587640

Email: biblioteca@comune.russi.ra.it