Nuovo appuntamento dedicato al tango a Fusignano

Terzo e ultimo appuntamento a Fusignano con i concerti al parco Primieri. Martedì 23 luglio alle 21 sarà protagonista il «Tango apasionado» del duo Gardel.

Passione, nostalgia, virtuosismo sono le caratteristiche del programma, dove ai celebri e melodici tanghi di Carlos Gardel si alternano i virtuosistici tanghi di Richard Galliano e Jerzy Petersburski, per concludere con la passione e il fuoco del grande Astor Piazzolla. A esibirsi il pianista Claudio Cozzani e il fisarmonicista Gianluca Campi riuniti nel duo Gardel, con cui tengono concerti in tutta Italia e all’estero per i più importanti festival e teatri.

L'ingresso è libero. La rassegna al parco Primieri è organizzata dal Comune di Fusignano in collaborazione con Agis, Auser, Pro loco ed Ensemble Mariani.