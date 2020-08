"Odio l'estate", "Downtown Abbey" e altre pellicole al Carmine

L’Arena del Carmine propone una settimana di programmazione con nuove pellicole nell’ambito della rassegna cinematografica nel chiostro del Carmine di Lugo (piazza Trisi).

Martedì 4 agosto è in programma Pinocchio di Matteo Garrone, fedele adattamento del celebre romanzo di Collodi. A interpretare il burattino c’è il giovane Federico Lelapi, mentre il ruolo di Geppetto è stato affidato a Roberto Benigni, che diede il volto a Pinocchio nella pellicola del 2002.

Torna, mercoledì 5 agosto, La dea Fortuna di Ferzan Ozpetek. Alessandro e Arturo sono una coppia consolidata, ma il loro rapporto sta mostrando la corda. Nella routine cristallizzata dei due irrompono Annamaria, ex compagna di Alessandro, e i suoi due figli nati da padri diversi, e tutti gli equilibri saltano. Annamaria deve fare alcuni esami diagnostici e affida i figli alla coppia di amici, che dovranno fare i conti con una responsabilità genitoriale forse mai nemmeno immaginata, nonché con la capacità dei bambini di metterti di fronte a quello che sei veramente.

Giovedì 6 agosto viene riproiettato il film premio Oscar di Bong Joon-ho,Parasite. Ki-woo vive in un modesto appartamento sotto il livello della strada. La presenza dei genitori e della sorella rende le condizioni abitative difficoltose, ma l’affetto familiare li unisce nonostante tutto. Insieme si prodigano in lavoretti umili per sbarcare il lunario, senza una vera e propria strategia ma sempre con orgoglio e una punta di furbizia. La svolta arriva con un amico di Ki-woo, che offre al ragazzo l’opportunità di sostituirlo come insegnante d’inglese per la figlia di una famiglia ricca.

Arriva, venerdì 7 agosto,18 regali di Francesco Amato. Elisa, incinta, fa un’ecografia di controllo: è una bambina e sta bene ma a non stare bene è invece Elisa, che scopre di avere un tumore.Elisa si adopera per provvedere al futuro di quella figlia che forse non riuscirà a conoscere, arrivando al punto di preparare per lei 18 regali, uno per ogni compleanno, fino alla maggiore età.

A seguire sabato 8 agosto, la pellicola di Michael EnglerDowntown Abbey. Downton Abbey è l’aristocratica dimora nello Yorkshire di proprietà della famiglia Crawley. La grande notizia è che re George V e sua moglie Mary verranno in visita e soggiorneranno presso i Crawley per una cena e una nottata. Tutta Downton Abbey si mobilita per accogliere degnamente i coniugi reali e l’austera Mary cerca di neutralizzare le due mine vaganti: Tom l'irlandese, le cui idee indipendentiste potrebbero apparire indigeste ai reali, e il maggiordomo Thomas Barrow, subentrato all’affidabile Charles Carson.

Domenica 9 agosto arriva il Nastro d’Argento Odio l’estate di Massimo Venier. Protagoniste del film sono tre famiglie, quelle di Aldo, Giovanni e Giacomo. A causa di un errore le tre famiglie si ritrovano a condividere una casa al mare e scopriranno le loro affinità affettive, se non proprio elettive.

Le proiezioni iniziano alle 21.15. I biglietti costano 6 euro intero; 5 euro ridotto (tessera web, under 25, over 65) e 4,50 euro per soci LaBcc. Per ulteriori informazioni contattare i numeri 345 9520012 (dalle 9 alle 13) o 328 8633565 (dalle 20.30 alle 23).