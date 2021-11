Oltre 300 esemplari in gara alla 47esima mostra di colombi

Sabato 20 novembre, dalle 9.00 alle 18.00 e domenica 21 dalle 9.00 alle 16.00, presso la Sala ex Faedi in Via della Repubblica a Russi, si potranno apprezzare più di 40 razze di origine italiana e straniera con una rappresentanza di oltre 300 colombi ornamentali. L’esposizione russiana costituisce un’opportunità per apprezzare le rarità della natura, per avvicinarsi ad essa e per inserirsi in un discorso ecologico che passa necessariamente attraverso l’amore per gli animali.

Saranno presenti tutte le razze italiane e in particolare il ”Romagnolo”, colombo di grossa taglia e dal portamento fiero allevato da secoli nelle fattorie e nelle case coloniche della Romagna. Per gli amanti del ricercato non mancheranno di sorprendere gli esemplari di splendidi Cappuccini dalla folta criniera, o i Ricciuti, dal piumaggio uniformemente arricciato da far invidia alle signore. Infine come non ricordare i Gozzuti, che dilatano il gozzo quando sono innamorati e rappresentano l’attrazione maggiore per i più piccoli.

.

Come tutte le mostre-concorso, gli esemplari verranno giudicati da un gruppo di esperti che sceglierà i colombi più belli compilando un cartellino che verrà appeso ad ogni gabbia e che costituirà il “biglietto da visita” di ogni soggetto.

Tutti i colombi esposti sono frutto di lunghe selezioni da parte degli allevatori, che grazie alla loro passione ci consentono di ammirare alcune razze che durante il periodo bellico erano in via di estinzione. L'ingresso è gratuito.