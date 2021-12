Oltre 70 metri quadrati e una nuova scenografia per il presepe meccanico di Villa Prati

Indirizzo non disponibile

Aperta al pubblico da domenica 19 dicembre fino a domenica 16 gennaio la più celebre ricostruzione della Natività proposta nel territorio bagnacavallese, vale a dire il Presepe animato meccanicamente di Villa Prati, che quest’anno vede la sua fiabesca scenografia ulteriormente rinnovata.

Allestito presso le ex scuole elementari di Villa Prati, il presepe – che a ogni inverno viene visitato in media da cinquemila persone – si sviluppa su una superficie di oltre 70 metri quadrati ed è realizzato in gran parte con materiali di recupero.

Vi vengono proposte accurate ricostruzioni dei momenti di vita quotidiana e particolari effetti scenografici, nell’alternarsi del giorno e delle notte e di diverse situazioni atmosferiche. Si possono ammirare diverse scene dell’infanzia di Gesù e squarci di vita quotidiana dell’epoca, oltre a vari altri quadri: l’attesa del Natale, l’Annunciazione, il sogno di Giuseppe, la ricerca di un alloggio a Betlemme, la natività, la presentazione di Gesù al tempio e l’adorazione dei Magi.

L’allestimento è curato dall’associazione Amici del Presepe. Orari: festivi 14.30-19; feriali dal 24 dicembre all’8 gennaio 14.30-17.30.