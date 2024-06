Oltre duemila presenze per 'Coconino Fest': continuano le mostre al Mar e alla Classense

Si è conclusa con oltre duemila presenze e centinaia di libri venduti la terza edizione di Coconino Fest, che al Mar ha celebrato le migliori espressioni del graphic novel nel panorama nazionale ed internazionale. Una tre giorni di incontri, master class, workshop, performance, dedicati al fumetto d’autore di cui la casa editrice Coconino Press è uno dei più solidi punti di riferimento nazionali. Artisti come Usamaru Furuya, star del genere manga, Valentine Cuny – Le Callet, Anke Feuchtenberger, Antonio Pronostico, Pietro Scarnera e Manuele Fior, per citarne alcuni, hanno incontrato centinaia di fan, che si sono sottoposti a lunghe attese per ricevere dediche dai loro autori preferiti. Molto seguiti anche gli incontri serali: fumetti e poesia con Guido Catalano, fumetti e musica d'autore con Vasco Brondi.

Al Mar fino al 28 luglio sarà possibile visitare la collettiva “Freedom”, con tavole in molti casi inedite di grandi artisti del graphic novel come Gipi, Scòzzari, Furuya, le stesse Valentine Cuny - Le Callet e Anke Feuchtenberger, ma anche Antonio Pronostico, Enrico Pinto, Michele Peroncini, Isabella Tiveron e Spam il mandarino Psichico. Le tavole di Pietro Scarnera, con il suo “Viaggio in Italia”, saranno invece esposte nella Manica Lunga della biblioteca Classense fino al 13 luglio.

Una grande festa estiva del fumetto d’autore, quella che si è celebrata al Mar, che si colloca fra le più apprezzate rassegne nazionali del settore, ormai punto di riferimento per gli appassionati, per gli addetti ai lavori e per la critica. La manifestazione è stata organizzata dalla casa editrice Coconino Press in compartecipazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

“Ravenna e le sue istituzioni culturali, Mar e Classense in particolare – dichiara l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia - hanno vissuto un intenso weekend all’insegna dei linguaggi del fumetto d'autore grazie al bellissimo rapporto che si sta strutturando con Coconino Press. Il successo sempre crescente del Coconino Fest testimonia la qualità della proposta e con essa quella del lavoro degli autori pubblicati; e allo stesso tempo la potenza e l’efficacia di un linguaggio in grado di affrontare e centrare temi cardine del nostro tempo. Ora siamo già proiettati all’anno prossimo, con l'impegno di coinvolgere ancora di più il territorio e rilanciare la dimensione internazionale dell'iniziativa. Il ringraziamento a tutto lo staff della casa editrice non è formale ma rende merito al grandissimo affetto che continuano a dimostrare per Ravenna”.

“Ci emoziona – dichiara Giovanni Ferrara, direttore editoriale di CoconinoPress - sapere che così tante persone sono passate a trovarci nei 3 giorni del Coconino Fest. Quello che era nato come un momento di incontro quasi intimo tra un editore, i suoi autori e i lettori si è trasformato in pochissimo tempo, per la qualità della proposta espositiva e degli eventi, in uno dei festival più interessanti nel panorama internazionale del fumetto d'autore. Ringraziamo prima di ogni altra cosa le istituzioni ravennati per la fiducia e per la progettualità culturale che hanno messo in campo, la città di Ravenna che sentiamo sempre più come casa, e tutte le persone che hanno percorso anche centinaia di chilometri per arrivare al Mar. Le mostre dureranno fino a fine luglio, è un'occasione imperdibile per chi non ha ancora potuto visitarle. Quest'anno è possibile scoprire alcuni tra i grandi artisti presenti nel nostro catalogo. Iniziamo da subito a lavorare, sulla scia dell'affetto che ci avete dimostrato, per far sì che la prossima edizione sia ancora più bella”.