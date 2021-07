"Oltre il Sogno": fra ricordi e trionfi una grande mostra per Arrigo Sacchi

Orario non disponibile

“Oltre il Sogno. L'emozione del calcio totale di Arrigo Sacchi” è l’esposizione che Fusignano dedica al suo illustre concittadino. Il percorso, allestito negli spazi del museo civico "San Rocco" in via Monti, 5 con la collaborazione diretta del celebre Mister, si snoda attraverso un vivace mondo di ricordi inediti, maglie, immagini e oggetti ormai passati alla storia sportiva; filmati delle partite più significative; foto degli esordi nei campi polverosi della Romagna e istantanee dei grandi trionfi delle squadre da lui guidate. La mostra sarà visibile dal 2 settembre al 7 novembre.

La mostra, strutturata in diverse sezioni tematiche, catturerà sicuramente l'attenzione degli gli amanti del calcio e dello sport, che potranno ammirare anche una straordinaria esposizione di trofei tra i quali spiccano le due Coppe dei campioni (1988/1989 e 1989/1990) e le due Coppe intercontinentali (1989 e 1990). Grazie a diverse ambientazioni video, il visitatore sarà immediatamente vicino ai momenti e all’emozione dei grandi momenti, ma anche alle tante tappe sportive e umane dell'allenatore designato da “France football” come uno dei tre più importanti della storia del calcio.



La mostra verrà aperta al pubblico giovedì 2 settembre dalle 17 alla presenza di autorità, dello stesso Arrigo Sacchi, di diversi giocatori “suoi” calciatori e dello storico manager rossonero Adriano Galliani; rimarrà visibile fino al 7 novembre 2021, visibile ogni sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; mentre dal 4 al 9 settembre, giornate della Festa patronale di Fusignano, le visite saranno possibili fino alle 23. L'ingresso è sempre gratuito. Durante il momento inaugurale sarà presentato ufficialmente, alla prima uscita pubblica, “Oltre il sogno” volume scritto da Sergio Barducci per Minerva Editore e dedicato alla vicenda umana di Sacchi, presente all'incontro.