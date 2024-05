A Palazzo Milzetti l'omaggio all'arte di Felice Giani a duecento anni dalla morte

Il FAI presenta a Palazzo Milzetti a Faenza, in una delle città in cui Felice Giani realizzò più decorazioni in Romagna, un video documentario che testimonia dell’ampissima e straordinaria attività dell’artista nella Regione, realizzato in occasione del secondo centenario della morte del pittore. La proiezione del video, realizzato anche grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, sarà preceduta dai saluti del sindaco di Faenza Massimo Isola e della capo delegazione del FAI di Ravenna Claudia Giuliani e sarà seguita da una conversazione tra il curatore del video Marco Servadei Morgagni, la direttrice di Palazzo Milzetti Elena Rossoni e la storica dell’arte Marcella Vitali.

Ingresso libero sino a esaurimento posti.