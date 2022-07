Omaggio a Mozart a Milano Marittima

Venerdì 22 luglio alle ore 21 nella bellissima chiesa Stella Maris a Milano Marittima va in scena un evento unico "OMAGGIO A MOZART" organizzato dall'Associazione la Pomme in collaborazione con il Comune di Cervia. Nella prima parte ascolteremo la MESSA DELL' INCORONAZIONE KV317 composta nel periodo successivo al ritorno del compositore a Salisburgo, nel gennaio del 1779. Il titolo è dovuto al fatto che questa messa sarebbe stata composta per commemorare l immagine sacra di Maria conservata nel santuario di Maria Plain a Bergheim vicino a Salisburgo. E nella seconda parte LA MESSA DA REQUIEM KV626 l' ultima struggente composizione di Mozart rimasta incompiuta per la morte dell' autore. L' opera è legata alla controversia vicenda della sua morte avvenuta il giorno successivo al completamento delle parti vocali del Lacrimosa. Successivamente fu completata da Franz Xaver Sussmayr. Un cast d'eccezione il soprano Raffaella Battistini il mezzo soprano Patrizia Patelmo il tenore Roberto Iachini il Basso Alberto Bianchi il Coro Quadriclavio di Bologna, il Coro della Cappella Musicale dei Servi di Bologna e il Coro Estudiantina di Castelmaggiore, il pianista David Boldrini sotto la magica direzione del Maestro Lorenzo Bizzarri. Per prenotazioni e informazioni chiamare il numero 3355871066.