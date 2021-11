L'omaggio a Dante: Corrado Augias legge il canto quinto dell’Inferno

Anche Cervia rende omaggio a Dante nell’anno dedicato alle celebrazioni per i settecento anni dalla morte del grande poeta. Lo fa con una iniziativa per dimostrare che la forza della cultura e della conoscenza, le sole cose che per Dante ci rendono davvero uomini, possono farci ripartire in un momento storico ancora così complicato. Sarà Corrado Augias, in una serata speciale al Teatro Comunale diCervia fissata per martedì 7 dicembre alle ore 21, a raccontare e a far parlare i versi della Divina Commedia in tutta la loro ricchezza di significati.

L’assessore alla cultura Cesare Zavatta ha dichiarato: “Siamo onorati che Corrado Augias sia a Cervia. Augias è un uomo di profonda sensibilità e cultura, che da decenni coi suoi libri e la sua attività di giornalista ci regala spunti di riflessione e analisi che spaziano dalla letteratura, all’arte, alla politica. Augias ha scelto per il suo incontro il Dante più commovente e intenso, coinvolto da una delle storie d’amore più famose di tutti i secoli, quella di Paolo e Francesca. Un appuntamento imperdibile, un incontro fra Dante il nostro più grande poeta e Augias un magistrale esponente e interpreta della cultura contemporanea”. L'evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione su: Eventbrite.it.