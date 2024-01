Emozioni dal Brasile con l'omaggio di Enrico Carso alla musica di Roberto Carlos

Enrico Carso propone un concerto dal titolo "Amore senza limite", che nasce dall'ispirazione che il cantante e interprete bolognese prende dalle canzoni della pop star brasiliana Roberto Carlos. Durante il suo live, in programma venerdì 19 gennaio alle 21 al Teatro Rasi di Ravenna, Carso proporrà canzoni in italiano, spagnolo e portoghese. Prevendite su liveticket.it.

L'amore e la passione per la musica di Roberto Carlos, mescolate al grande impatto emotivo del live di Enrico Carso, e alle bellissime coreografie di luci, contribuiscono a rendere fin da subito il concerto uno spettacolo unico nel suo genere, in tutta Europa. Enrico Carso ha scritto testi in italiano di tutte le canzoni, arrangiandole con musicalità brillanti e moderne, accompagnato da un orchestra di 14 musicisti sul palco.

Alcune canzoni vengono interpretate in tre lingue, italiano spagnolo e portoghese, per rendere omaggio al pubblico e ai follower internazionali che lo seguono. A fine spettacolo, sulle note dell’ultima canzone, ci sarà l'usuale lancio delle dal palco per il pubblico.