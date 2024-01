Alla biblioteca di Castel Bolognese incontro con il rocker Omar Pedrini

La biblioteca comunale "Lugi Dal Pane" di Castel Bolognese apre le porte alla musica in occasione di una iniziativa che, martedì 23 gennaio alle 21, vede ospite il rocker Omar Pedrini, fondatore dei Timoria. Il musicista, nel corso del suo tour, farà tappa in città per un dialogo con il giornalista, dj e conduttore musicale Luigi Bertaccini.

Pedrini è una delle rockstar e uno dei cantautori che hanno avuto maggiore influenza nella storia della musica rock italiana degli ultimi trentacinque anni. I Timoria, i concept album, i percorsi di ricerca personali, gli incontri importanti e inaspettati, i festival, le arti, la carriera solista, gli incidenti di salute, il desiderio di gridare sempre e comunque "sono pronto e in libertà". Questa lunga e ricca storia è raccontata nell'edizione aggiornata di "Cane Sciolto", scritta da Federico Scarioni e dallo stesso Pedrini, uscita ed esaurita nel 2017 e ora integrata con gli ultimi sei anni di produzione artistica.

L’evento è a ingresso gratuito. In serata sarà possibile acquistare il libro "Cane Sciolto". Per info: biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it – 0546 655827.