Onirico krautrock dal Giappone all'Hana-Bi con i Minami Deutsch

Krautrock dal Giappione? I Minami Deutsch sono la scheggia più impazzita di casa Guruguru Brain, etichetta nata sull’asse Tokyo/Amsterdam – dal nome eloquente, con radici nella Germania avantgarde dei 70 – che monitora l’underground asiatico più orientato alla psichedelia. I Minami Deutsch hanno uno spirito profondamente punk, un modo paradossalmente personale di coniugare la ripetizione più ossessiva con la furia del “no future”, mettendo in connessione estremità diverse dei 70. In apertura, i ravennati Yesterday Will Be Great, che presentano il nuovo album The Weather is Fantastic (Bloom Recordings), stra-recensito dalla stampa specializzata.

I Minami Deutsch sono una band Krautrock di Tokyo. Formata da Kyotaro Miula nel 2014, ha iniziato a suonare musica dal vivo nelle strade trafficate di Tokyo. Questo li ha portati a partecipare alla Krautrock Night, una festa ospitata dal Tokyo Psych Fest, e successivamente a un tour a Taiwan. Nel settembre 2015 hanno pubblicato il loro primo disco attraverso l'etichetta di culto inglese Cardinal Fuzz Records. Contemporaneamente, i Minami Deutsch hanno pubblicato il loro album su cassetta/digital-download attraverso l'etichetta Guruguru Brain di Kikagaku Moyo. Questa uscita ha ricevuto un'attenzione molto positiva da parte di siti di recensioni di tutto il mondo, come Echoes and Dust e Psychedelic Baby Magazine, oltre che da molti blog e siti web musicali giapponesi. Nel luglio 2016 hanno pubblicato l'EP 7inch "Tunnel / New Pastoral Life". L'EP è stato pubblicato come Donut Hole all'inizio ed è stato ristampato anche nella versione Small Hole. È stato nominato tra i "20 migliori 7" del 2016" su The Vinyl Factory. Nel settembre 2016, i Minami Deutsch hanno fatto il loro primo tour europeo e hanno suonato al Liverpool International Festival of Psychedelia.

Nel febbraio 2017, il loro primo album è stato pubblicato in CD dall'etichetta psych tedesca Suratron Records, gestita da Electric Moon. Nell'estate dell'anno hanno fatto un tour di 40 concerti in Europa e hanno suonato al Desertfest Belgium, uno dei più importanti festival della scena stoner rock. Il 20 aprile 2018 hanno pubblicato il loro secondo album "With Dim Light". L'album è stato presentato in anteprima da un media musicale americano, Aquarium Drunkard, e Pitchfork lo ha recensito come "Krautrock, psichedelia e l'estro di un DJ per una sequenza di tracce che si fondono in un album che dimostra che questo trio di Tokyo è più di un semplice atto di revival". Nel maggio 2018, lo split 7" con kuro è stato pubblicato da God Unknown Records nel Regno Unito, e hanno suonato al famoso Roadburn Festival per due giorni. In uno degli spettacoli hanno condiviso il palco con Damo Suzuki, ex cantante della leggendaria band Krautrock CAN.

YESTERDAY WILL BE GREAT

La scrittura di “The Weather is Fantastic”, nuovo lavoro sulla lunga distanza della band romagnola Yesterday Will Be Great, prende forma nella seconda metà del 2021, con un progetto concepito come interamente strumentale ma non per questo meno comunicativo del precedente album “Y”, che era comunque figlio di una diversa line-up. La formazione attuale – chitarra, basso e batteria – vede l'ingresso al basso di Giuseppe "Dedo" Dedomenico (ex Postvorta, tra gli altri), che con la sua decennale esperienza porta corposità e consapevolezza al suono della band. La sezione ritmica rimane in mano a Daniele Mambelli, batterista potente e versatile dietro ai tamburi degli YWBG sin dalla fondazione. Alle chitarre il deus ex machina del trio, Simone Ricci (Kisses From Mars, the Nude), che con la sua personale cifra chitarristica traccia i contorni delle sonorità post-rock, psichedeliche e visionarie dall'alba del progetto, nel 2018.

“The Weather is Fantastic” è stato registrato, con la supervisione di Nicola Manzan, quasi interamente "dal vivo" in studio, evitando di editare imperfezioni sonore, rumori di fondo e altre piccolezze che invece sottolineano il calore e l'attitudine del terzetto con base a Ravenna.

Minami Deutsch

+ Yesterday Will Be Great

martedì 2 agosto 2022

Bagno Hana-Bi

Viale della Pace 452g – Marina di Ravenna (Ra)

inizio ore 21.30

ingresso libero

Ristorante aperto a cena

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141

www.bronsonproduzioni.com