Porte aperte all'aeroporto di Pisignano per il centenario dell’Aeronautica militare

Martedì 28 marzo, dalle 10 alle 16, l’aeroporto militare “Urbano Mancini” di Pisignano, sede del 15esimo Stormo, aprirà al pubblico nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario dell’Aeronautica Militare. La manifestazione ospiterà vari eventi, tra i quali due dimostrazioni di ricerca e soccorso (Search and Rescue – S.A.R.) di persona in difficoltà con elicottero HH139B, una mostra storica del reparto, una mostra statica dei velivoli, un simulatore di volo ludico, stand rappresentativi delle capacità dei vari comparti del 15esimo Stormo e del mondo aeronautico e molte altre attività.